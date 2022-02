Ciclista Juninense visita a Parque Sur con la mirada puesta en la punta de la tabla

Ciclista Juninense se presenta por segunda vez en 48 horas en la ciudad de Concepción del Uruguay. Desde las 22 enfrenta a Parque Sur, rival a quien venció la semana pasada en nuestra ciudad. La comisión directiva del club entrerriano decidió ayer que Gonzalo Rodríguez Costoza no siga al frente del plantel como entrenador. Hoy el equipo será dirigido por el asistente Iván Paolazzi.

El Verdirrojo viene de ganarle a Tomás de Rocamora y está pisándole los talones a Deportivo Viedma, por lo que el juego de esta noche es de vital importancia para mantenerse en el lote de los punteros del campeonato.

Dirigen los capitalinos Rodrigo Castillo y David Schkair, en compañía del platense Martín Pietromónaco .

Anoche

Independiente (O) 102 vs Echagüe 73

Pergamino 86 vs Quilmes 69

Zárate 84 vs Lanús 71

Rivadavia (Mza) 78 vs Independiente (Sde) 59

San Isidro 91 vs Ameghino 73

Deportivo Norte 85 vs Libertad 79

Hoy

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

22 Parque Sur vs Ciclista

Mañana

21 San Isidro vs Jachal

21 Central (Ceres) vs Colón (Sf)

21.30 Zárate vs Quilmes

21.30 Salta Basket vs Estudiantes (T)



Lunes 21

20.30 Bahía Basket vs Del Progreso

21 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21 Estudiantes (C) vs Parque Sur

21 Pergamino vs Estudiantes (Ola).

POSICIONES

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 39,0 16 10 6

Ciclista 37,0 16 11 5

Racing 37,0 16 9 7

Zarate 37,0 15 9 6

Villa Mitre (BB) 36,5 16 9 7

Estudiantes (C) 35,5 15 9 6

Estudiantes (O) 35,0 14 11 3

Pergamino 34,0 16 10 6

ELP 33,0 15 7 8

Lanús 32,5 16 6 10

Quilmes 30,0 16 4 12 Del Progreso 29,0 13 6 7

Rocamora 29,0 15 4 11

Weber Bahía 27,5 15 4 11

Parque Sur 27,5 14 5 9

Parque Sur

04 Laureano Legaria

05 Juan Meyer

06 Valentín Lofrano

07 Juan Francisco Boffelli

08 Alejandro Picart

09 Ignacio Fellay

10 Elnes Bolling

11 Franco Portillo

12 Guillermo Romero

13 Gervasio Guelache

14 Jeremías Ledesma

15 Brian Osuna

D.T.: Iván Paolazzi.

CICLISTA

04 Enzo Carnaghi

05 Valentín Costa

06 Matías Sesto

07 Valentín Feuillade

08 G. Sinconi Bonetto

09 Guido Pinelli

10 Crhistian Boudet

11 Manuel Lambrisca

12 Valentín Duvanced

13 Maximiliano Tamburini

14 Juan Larraza

15 Alejo Britos

D.T.: Daniel Jaule

Estadio: Gigante del Sur

Árbitros: Rodrigo Castillo (Capital)-Martín Pietromónaco (La Plata)-David Schkair (Capital).

