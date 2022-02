Argentino visita esta noche a Boca Juniors

Argentino buscará esta noche retomar la senda de la victoria cuando visite a Boca Juniors en La Bombonerita.

Otro compromiso complicado para el plantel Turco que no encuentra la forma de reencauzarse en el campeonato y marcha con los del lote del fondo de la tabla posicional.

Dirigen desde las 20 el chubutense Julio Dinamarca, el entrerriano Danilo Delsart y el platense Franco Ronconi.

Anoche

Peñarol 100 vs Obras 77

Riachuelo 86 vs Comunicaciones 95

Hoy

20 Boca vs Argentino

21 Platense vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs San Martín

Mañana

11 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

Domingo 20

20 Hispano vs Regatas

20 Instituto vs San Martín

20 Obras vs Boca

21 Quimsa vs Riachuelo

Ventana FIBA

Martes 1/3

20.30 Boca vs Riachuelo

21 Peñarol vs San Martín

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Oberá Tc

Miércoles 2

22 Quimsa vs La Unión Fsa

Jueves 3

20 San Lorenzo vs Platense

20 Obras vs Riachuelo

20.30 Boca vs Instituto

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Ferro vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

22 Olímpico vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Regatas

Sábado 5

20 Obras vs San Martín

21 Ferro vs Instituto

Domingo 6

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas

Fixture Turco

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino.

Boca Jrs.



01 Leandro Vildoza

06 Santino Romegialli

08 Juan Cruz Conte Grand

09 Kevin Hernández

10 Carlos Buendia

15 Manuel Rodríguez Ortega

18 Tomas Caballero

20 Leonel Schattmann

27 Federico Aguerre

30 Eloy Camacho Vargas

32 Adrian Boccia



D.T.: Gonzalo García

Argentino

02 Thomas Cooper

04 Mauro Araujo

05 Juan I. Rodríguez Suppi

06 Franco Montemagio

09 Pablo Alderete

10 Juan Cangelosi

11 Agustín Cavallín

15 Jonatan Slider

23 Santiago Bilbao

27 Enzo Filipetti

34 José Martínez Ramos

44 Christopher Daniels

D.T.: Juan I. Varas

Estadio: Luis Conde (La Bombonerita)

Árbitros: Julio Dinamarca (Trelew)-Gonzalo Delsart (Entra Ríos)-Franco Ronconi (La Plata)

POSICIONES

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 21 16 5 76,2

Peñarol 25 18 7 71,9

Gimnasia (CR) 24 17 7 70,8

San Martín 23 15 8 65,2

Boca Jrs. 22 14 8 63,6

Ferro 26 16 10 61,5

Regatas 23 14 9 60,9

Instituto 25 15 10 60,0

Obera (TC) 24 13 11 54,2

Obras 23 12 11 52,5

Olímpico 24 12 12 50,0

San Lorenzo 23 11 12 47,8

Riachuelo 24 11 13 46,8

Platense 24 9 15 37,5

Atenas 23 8 15 34,8

Comunicaciones 25 9 16 36,0

Argentino 21 7 14 33,3

Unión 25 8 17 32,0

La Unión 24 7 17 29,2

H. Americano 21 3 18 14,3

______________________________

Todos los clasificados están en Qué Destacados.