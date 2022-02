Ciclista Juninense apabulló a Tomás de Rocamora

Ciclista volvió a fluir en la cancha y se llevó puesto a Tomás de Rocamora como visitante. Fue 78-50, obteniendo un puntazo en la ruta para trepar a la segunda colocación de la tabla posicional.

Manuel Gómez (2 triples, 1 doble, 2 simples) produjo la estampida del local 17-9 a falta de 2´ y no le dejó más salida a Jaule que frenar el partido con un tiempo muerto computado. El partido no arrancó como lo esperaba.

Y apareció el “banquero” Britos para socorrer al Verdirrojo. Metió dos triplazos, el último sobre la chicharra final del cuarto, que dejó el partido 18-15. Por como vino planteado el juego, negoción para Ciclista.

Y el golpe de suerte hay que aprovecharlo. Y el Verdirrojo lo hizo dando vuelta el juego en el segundo tramo. Y lo fundamentó con una buena defensa que dejó al dueño de casa sin convertir en los primeros cuatro minutos y medio.

Llovieron los triples de Tamburini, Duvanced, Britos y Larraza que empujaron al quinteto juninense a una victoria parcial de 36 a 28.

En el tercer cuarto, Ciclista prácticamente liquidó el pleito. Pisó el acelerador y le entró por todos lados a Rocamora. Se sumaron cuatro triples más que fueron letales: Britos, Larraza, Feuillade y el cierre sobre la chicharra de Matías Sesto. Fue un parcial de 56 a 36. Chau partido.

El último cuarto estuvo de más. Mañana el Verdirrojo enfrenta a Parque Sur, en la misma ciudad ribereña.

Anoche

Estudiantes (T) 67 vs Salta Basket 81

Hoy

21 Independiente (O) vs Echagüe

21 Pergamino vs Quilmes

21.30 Zárate vs Lanús

21.30 Villa San Martín vs Colón (Sf)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Norte vs Libertad

Mañana

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

22 Parque Sur vs Ciclista

Domingo 20

21 San Isidro vs Jachal

21 Central (Ceres) vs Colón (Sf)

21.30 Zárate vs Quilmes

21.30 Salta Basket vs Estudiantes (T)

Lunes 21

20.30 Bahía Basket vs Del Progreso

21 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21 Estudiantes (C) vs Parque Sur

21 Pergamino vs Estudiantes (Ola)

Martes 22

21 Echagüe vs Deportivo Norte

21 Villa Mitre vs Del Progreso

21.30 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Libertad vs Jachal

22 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

Ciclista en febrero

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

Rocamora 50

Manuel Gómez 14

Juan Martín Bello 3

Tomás Verbauwede 11

Galo Impini 6

Ignacio Galardo 2

Carlos Pascal 11

Justo Catalín 1

Octavio Boxler Germanier 2

Iñaqui Garat 0

D.T.: Carlos Pérez

Ciclista 78

Matías Sesto 13

Valentín Costa 0

Crhistian Boudet 6

Maximiliano Tamburini 5

Valentín Duvanced 9.

Valentín Feuillade 5

Alejo Britos 20

Gian Franco Sinconi 8

Guido Pinelli 4

Juan I. Larraza 8



D.T.: Daniel Jaule

Estadio: Julio César Paccagnella

Árbitros: Fabio Alaniz (Santa Fe)- Cristian Salguero y Carla Domingo (Capital)

POSICIONES

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 39,0 16 10 6

Ciclista 37,0 16 11 5

Racing 37,0 16 9 7

Villa Mitre (BB) 36,5 16 9 7

Zarate 35,0 14 8 6

Estudiantes (O) 35,0 14 11 3

Estudiantes (C) 33,5 14 8 6

GELP 33,0 15 7 8

Pergamino 32,0 15 9 6

Lanús 31,5 15 6 9

Quilmes 29,0 15 4 11

Del Progreso 29,0 13 6 7

Rocamora 29,0 15 4 11

Parque Sur 27,5 14 5 9

Weber Bahía 26,5 14 4 10

EL DATO

Manuel Lambrisca no fue de la partida ayer ni va a jugar este sábado por un esguince de segundo grado. Se quedo en Junín buscando recuperarse para el juego del martes en el Coliseo ante Estudiantes de Olavarría.

Se lesionó Boudet

Crhistian Boudet se lesionó en el primer tiempo. Restando 2´54” del segundo cuarto cayó mal después de una bandeja y debió ser retirado por el cuerpo médico local. El primer diagnóstico fue esguince de tobillo izquierdo.

