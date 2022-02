Ciclista se presenta en Concepción del Uruguay

Ciclista Juninense tiene esta noche su primer juego en la ruta. Visita a Tomás de Rocamora, desde las 21.30, a la vera del Río Uruguay. Dirigen el santafesino Fabio Alaniz, y los capitalinos Cristian Salguero-Carla Domingo.

Anoche

Jachal 73vs Independiente (Sde) 94

Racing (Ch) 100 vs Parque Sur 77

Pergamino 78 vs Gimnasia (La Plata) 73

Barrio Parque 103 vs Echagüe 83

Central (Ceres) 93 vs Ameghino 66

Zárate 90 vs Deportivo Viedma 87

Hoy

21 Estudiantes (T) vs Salta Basket

21.30 Rocamora vs Ciclista



Mañana

21 Independiente (O) vs Echagüe

21 Pergamino vs Quilmes

21.30 Zárate vs Lanús

21.30 Villa San Martín vs Colón (Sf)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Norte vs Libertad



Sábado 19

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

22 Parque Sur vs Ciclista



Domingo 20

21 San Isidro vs Jachal

21 Central (Ceres) vs Colón (Sf)

21.30 Zárate vs Quilmes

21.30 Salta Basket vs Estudiantes (T)



Lunes 21

20.30 Bahía Basket vs Del Progreso

21 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21 Estudiantes (C) vs Parque Sur

21 Pergamino vs Estudiantes (Ola)



Martes 22

21 Echagüe vs Deportivo Norte

21 Villa Mitre vs Del Progreso

21.30 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Libertad vs Jachal

22 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

Ciclista en febrero

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre



Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma



Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 39,0 16 10 6

Racing 37,0 16 9 7

Villa Mitre (BB) 36,5 16 9 7

Zarate 35,0 14 8 6

Estudiantes (O) 35,0 14 11 3

Ciclista 35,0 15 10 5

Estudiantes (C) 33,5 14 8 6

GELP 33,0 15 7 8

Pergamino 32,0 15 9 6

Lanus 31,5 15 6 9

Quilmes 29,0 15 4 11

Del Progreso 29,0 13 6 7

Rocamora 28,0 14 4 10

Parque Sur 27,5 14 5 9

Weber Bahía 26,5 14 4 10

Rocamora

03 Marcos Helman

04 Horacio Rigada

05 Manuel Gómez

06 Juan Martín Bello

07 Tomás Verbauwede

08 Carlos Pascal

09 Galo Impini

10 Justo Catalín

11 Ignacio Galardo

12 Valentino Occhi

14 Valentín Flores

16 Matías Maldonado

D.T.: Carlos Pérez

Ciclista

04 Enzo Carnaghi

05 Valentín Costa

06 Matías Sesto

07 Valentín Feuillade

08 G. Sinconi Bonetto

09 Guido Pinelli

10 Crhistian Boudet

11 Manuel Lambrisca

12 Valentín Duvanced

13 Maximiliano Tamburini

14 Juan Larraza

15 Alejo Britos

D.T.: Daniel Jaule

Estadio: Julio César Paccagnella. Árbitros: Fabio Alaniz (Santa Fe)- Cristian Salguero y Carla Domingo (Capital).

