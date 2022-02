Argentino perdió contra Ferro Carril Oeste

Argentino tampoco pudo con Ferro Carril Oeste en el cotejo revancha. Hizo un esfuerzo, pero terminó perdiendo 87 a 82.

El primer cuarto fue parejo. Argentino dominó por espacio de cuatro minutos encontrando gol con Thomas Cooper, Juan Ignacio Rodríguez Suppi y Christopher Daniels. Ferro lo dio vuelta cuando empezaron a entrar los triples que se le venían negando. Tanto tiraron solos lo jugadores que en un momento se le dio. Gallegos y Metzeger , más un gran pasaje de Jonatan Torresi le alcanzó para ganar 22-21.

La misma vieja historia para el segundo cuarto. Argentino recuperó el marcador con dos triplazos de Jonatan Slider (31-35) y después fue un espectador de lujo. Le llovieron los triples de Ferro. Gallegos, Osores y Morales, más el tiro del final de Gallegos para cerrar el primer tiempo ganador por 50-46.

Argentino tiró por la borda un gran esfuerzo ofensivo que hizo, pero en defensa fue un “queso” y recibió la friolera suma de 50 goles en veinte minutos de juego. Así imposible ganar.

El Turco corrió de atrás en un complemento que no tuvo el ritmo vertiginoso de la parte anterior.

Ferro dominó la zona dos con Lucci, Gallegos,, Torresi y Bettiga, apareciendo de afuera Gargallo.

Argentino lo tuvo a Daniels como principal exponente ofensivo, un triple de Cooper y nada más. Quedó a tiro: 67 a 61 a diez minutos del final.

Y en el cierre tuvo demasiados errores. Más allá de esto estuvo a un paso de alcanzar a Ferro en el marcador. Pero la misma vieja historia se hizo presente en Caballito. Cooper, que le dio mucho, perdió una bola clave que a pesar del “lance” revisional no hubo nada para reclamar. Además no llegó en el último saque lateral y le robaron la pelota para un doble solitario que terminó de dar por tierra con las aspiraciones azules en el mítico Héctor Etchart.

Mañana Argentino juega en La Boca, en otro partido de pronóstico reservado.

Hoy

21 Peñarol vs Obras

22 La Unión Fsa vs Unión (Sf)

22 Riachuelo vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)



Mañana

20 Boca vs Argentino

21 Platense vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs San Martín





Sábado 19

11 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)



Domingo 20

20 Hispano vs Regatas

20 Instituto vs San Martín

20 Obras vs Boca

21 Quimsa vs Riachuelo

VENTANA FIBA

Martes 1/3

20.30 Boca vs Riachuelo

21 Peñarol vs San Martín

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Oberá Tc



Miércoles 2

22 Quimsa vs La Unión Fsa



Jueves 3

20 San Lorenzo vs Platense

20 Obras vs Riachuelo

20.30 Boca vs Instituto

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Ferro vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones





Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

22 Olímpico vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Regatas



Sábado 5

20 Obras vs San Martín

21 Ferro vs Instituto



Domingo 6

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas

Fixture Turco

Febrero

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino



Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino



Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC



Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino



Domingo 6

21 Platense vs Argentino



Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras



Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo



Jueves 17

22 La Unión vs Argentino



Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino



Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino



Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)



Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto



Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa



Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino



Martes 5

20 Obras vs Argentino

Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.

Posiciones

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 21 16 5 76,2

Peñarol 24 17 7 70,8

Gimnasia (CR) 24 17 7 70,8

San Martín 23 15 8 65,2

Boca Jrs. 22 14 8 63,6

Ferro 26 16 10 61,5

Regatas 23 14 9 60,9

Instituto 25 15 10 60,0

Obras 22 12 10 54,5

Obera (TC) 24 13 11 54,2

Olímpico 24 12 12 50,0

San Lorenzo 23 11 12 47,8

Riachuelo 23 11 12 47,8

Platense 24 9 15 37,5

Atenas 23 8 15 34,8

Argentino 21 7 14 33,3

Comunicaciones 24 8 16 33,3

Unión 25 8 17 32,0

La Unión 24 7 17 29,2

H. Americano 21 3 18 14,3

Ferro 87:

Theo Metzeger 10

Marco Luchi.........................5

Rodrigo Gallegos .................19

Jonatan Torresi 12

Valentín Bettiga 8

.

Pablo Osores 10

Julián Morales 5

Juan Ignacio Laterza 0

Lucas Gargallo 10

Eduardo Vasirani 8

D.T.: Federico Fernández

Argentino 82:

Thomas Cooper 27

Rodriguez Suppi 11

Juan Cangelosi 2

Jonatan Slider 15

Chris Daniels 16

.

Franco Montemagio 2

Enzo Filippetti 2

Pablo Alderete 7

Agustín Cavallín 0

Edgard José Martínez 0

D.T.: Juan I. Varas

Estadio: Héctor Etchart. Árbitros: Oscar Brítez-Rodrigo Castillo (Capital)-Micaela Prado (Mendoza).

____________________________________

