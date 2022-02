Argentino visita a Ferro Carril Oeste

Argentino viaja a Caballito con la presión de ganar en calidad de visitante.

Es un juego complicadísimo en un terreno difícil y sin demasiadas garantías para poder ganarlo.

El Turco necesita imperiosamente sumar para escapar del fondo de la tabla posicional.

Dirigen desde las 21 los capitalinos Oscar Brítez y Rodrigo Castillo en compañía de la mendocina Micaela Prado.

Anoche

Atenas (Cba) 86 vs Comunicaciones 82

Regatas 112 vs Unión (Sf) 110

San Martín 88 vs Boca 83

Olímpico 95 vs Gimnasia Comodoro 80



Hoy

21 Ferro vs Argentino

Mañana

21 Peñarol vs Obras

22 La Unión Fsa vs Unión (Sf)

22 Riachuelo vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)



Viernes 18

20 Boca vs Argentino

21 Platense vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs San Martin



Sábado 19

11 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)



Domingo 20

20 Hispano vs Regatas

20 Instituto vs San Martín

20 Obras vs Boca

21 Quimsa vs Riachuelo



VENTANA FIBA

Martes 1/3

20.30 Boca vs Riachuelo

21 Peñarol vs San Martín

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Oberá Tc



Miércoles 2

22 Quimsa vs La Unión Fsa



Jueves 3

20 San Lorenzo vs Platense

20 Obras vs Riachuelo

20.30 Boca vs Instituto

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Ferro vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones



Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

22 Olímpico vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Regatas



Sábado 5

20 Obras vs San Martín

21 Ferro vs Instituto



Domingo 6

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas

Fixture Turco

Febrero

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC



Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino



Domingo 6

21 Platense vs Argentino



Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras



Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo



Jueves 17

22 La Unión vs Argentino



Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino



Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino



Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)



Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto



Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino



Domingo 3

20 Hispano vs Argentino



Martes 5

20 Obras vs Argentino



Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas



Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol



Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.

Los datos

Sebastián Saborido suena en Hispano Americano como técnico para suceder a Matías Huarte. Algunas versiones más de la mesa de café ayer en Junín hablaban de Daniel Jaule.

Posiciones

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 21 16 5 76,2

Gimnasia (CR) 24 17 7 72,5

Peñarol 24 17 7 70,8

San Martín 23 15 8 65,2

Boca Jrs. 22 14 8 63,6

Regatas 23 14 9 61,0

Instituto 25 15 10 60,0

Ferro 25 15 10 60,0

Obras 22 12 10 56,1

Oberá (TC) 24 13 11 53,8

Olímpico 24 12 12 48,8

San Lorenzo 23 11 12 47,8

Riachuelo 23 11 12 47,8

Platense 24 9 15 37,5

Argentino 20 7 13 35,0

Atenas 23 8 15 34,8

Comunicaciones 24 8 16 33,3

Unión 25 8 17 32,0

La Unión 24 7 17 29,2

H. Americano 21 3 18 14,3

Ferro Carril Oeste

00 Felipe Rodríguez

05 Pablo Osores

06 Julián Morales

07 Theo Metzeger

08 Juan Ignacio Laterza

10 Lucas Gargallo

11 Marco Luchi

12 Rodrigo Gallegos

13 Jonatan Torresi

14 Eduardo Vasirani

22 Santiago Mazza

25 Valentín Bettiga

D.T.: Federico Fernández

Argentino

02 Thomas Cooper

04 Mauro Araujo

05 Juan I. Rodríguez Suppi

06 Franco Montemagio

09 Pablo Alderete

10 Juan Cangelosi

11 Agustín Cavallín

15 Jonatan Slider

23 Santiago Bilbao

27 Enzo Filipetti

34 E. Martínez Ramos

44 Robert Daniels

D.T.: Juan I. Varas

Estadio: Héctor Etchart. Árbitros: Oscar Brítez-Rodrigo Castillo (Capital)-Micaela Prado (Mendoza).

