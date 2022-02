Matías Huarte dejó de ser el entrenador de Hispano Americano

Luego de 14 derrotas de manera consecutiva, y en un manotazo desesperado para buscar salir de la última posición de la tabla, Hispano Americano decidió despedir a Matías Huarte como su entrenador. El ex Argentino de Junín había llegado para esta temporada y acumuló solo tres triunfos en 21 presentaciones en la actual temporada.

El comunicado oficial dice: “El Club Deportivo Hispano Americano informa que Matías Huarte no continuará al frente del primer equipo Celeste para lo que resta de la temporada 2021/22 de la Liga Nacional. La decisión responde pura y exclusivamente a cuestiones deportivas y la finalización del vínculo se dio de común acuerdo entre las partes, mostrando el profesionalismo y excelente predisposición que caracterizó al entrenador y su cuerpo técnico. En nombre de toda la familia de Hispano Americano, agradecemos la gran labor deportiva y humana que llevaron adelante en este tiempo compartido y les deseamos el mayor de los éxitos para lo que vendrá. Hispano siempre será vuestra casa”.

Ahora el conjunto patagónico buscará un nuevo conductor para intentar cambiar su mal momento.

Comu cortó a Rivero

Comunicaciones de Mercedes anunció a través de sus redes sociales el sexto cambio de la temporada en su plantilla. En esta oportunidad, quien no seguirá en el equipo correntino será Juan Manuel Rivero, por una decisión deportiva del cuerpo técnico.

El pitu Rivero llegó esta temporada al equipo que dirige Hernán Laginestra y promedió un total de 8.2 puntos por partido, 1.9 rebotes, 1.7 asistencias en 20.32 minutos en cancha. El escolta no jugó el último partido ante La Unión de Formosa y finalmente la dirigencia terminó cortando al jugador nacido en Galvez. Todavía no está confirmado el próximo destino del tirador.

Quien reemplazará a Rivero será Milos Macura. El serbio es un interno que mide 2.10 metros y viene de jugar en la Superliga de Macedonia. El pivote viene de promediar 9 puntos y 6.5 rebotes por partido y ya está a disposición del entrenador para la gira que realizará Comunicaciones por Córdoba para jugar con Atenas e Instituto y La Rioja, para enfrentarse a Riachuelo.

Laginestra le comentó a Básquet Plus las razones del cambio: "El recambio se debe pura y exclusivamente a un tema deportivo. Pitu es un jugador con una trayectoria intachable, muy profesional, comprometido, y gran tirador, pero hoy tenemos la necesidad de sumar un pivote, porque estamos jugando con Ale Diez y Hassell en el juego interior, sin recambio para ninguno. Y por eso optamos por traer un jugador que nos pueda ayudar en esa posición".

Anoche

San Lorenzo 73 vs Peñarol 76

Platense 95 vs Obras 72

Oberá Tc 84 vs La Unión Fsa 81



Hoy

21 Atenas (Cba) vs Comunicaciones

21 Regatas vs Unión (Sf)

21 San Martín vs Boca

22 Olímpico vs Gimnasia (Cr)



Mañana

21 Ferro vs Argentino



Jueves 17

21 Peñarol vs Obras

22 La Unión Fsa vs Unión (Sf)

22 Riachuelo vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Gimnasia (Cr)



Viernes 18

20 Boca vs Argentino

21 Platense vs Regatas

21.30 Atenas (Cba) vs San Martin



Sábado 19

11 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)



Domingo 20

20 Hispano vs Regatas

20 Instituto vs San Martín

20 Obras vs Boca

21 Quimsa vs Riachuelo

VENTANA FIBA

Martes 1/3

20.30 Boca vs Riachuelo

21 Peñarol vs San Martín

21 Hispano vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Oberá Tc



Miércoles 2

22 Quimsa vs La Unión Fsa



Jueves 3

20 San Lorenzo vs Platense

20 Obras vs Riachuelo

20.30 Boca vs Instituto

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Ferro vs San Martín

21 Gimnasia (Cr) vs Comunicaciones



Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

22 Olímpico vs La Unión Fsa

22 Quimsa vs Regatas



Sábado 5

20 Obras vs San Martín

21 Ferro vs Instituto



Domingo 6

20 Hispano vs Unión (Sf)

21 Platense vs Argentino

22 Olímpico vs Regatas.

Posiciones

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 21 16 5 76,2

Gimnasia (CR) 23 17 6 73,9

Peñarol 24 17 7 70,8

Boca Jrs. 21 14 7 66,7

San Martín 22 14 8 63,7

Instituto 25 15 10 60,0

Ferro 25 15 10 60,0

Regatas 22 13 9 59,1

Obras 22 12 10 56,1

Oberá (TC) 24 13 11 53,8

San Lorenzo 23 11 12 47,8

Riachuelo 23 11 12 47,8

Olímpico 23 11 12 47,8

Platense 24 9 15 37,5

Argentino 20 7 13 35,0

Comunicaciones 23 8 15 34,8

Unión 24 8 16 33,3

Atenas 22 7 15 31,8

La Unión 24 7 17 29,2

H. Americano 21 3 18 14,3

