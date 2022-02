Ciclista derrotó a Parque Sur y está segundo

Ciclista necesitaba ganar y ganó. Fue 69 a 53 ante Parque Sur en un partido pobre, enredado, raro en cuanto al planteo propiamente dicho.

El primer cuarto arrancó con una paridad absoluta y Ciclista fue ajustando las marcas para poder sacar una luz de seis puntos de diferencia. Y lo hizo corriendo para tomar algunos goles fáciles y luego apuntalando esa gestión ofensiva con los triples (Costa y Sesto) para ganar 21-15.

El segundo cuarto fue una obra maestra del terror. Lo ganó 12-11 la visita repuntando hacia el cierre con Legaria (3+2), Lofrano y Guelache. Ciclista estuvo los cuatro primeros minutos sin poder convertir (hasta que rompió el hielo Tamburini con un doble). Aun así ganó el primer tiempo 32-27.

El tercer cuarto no mejoró a las generales del partido. Pobre. Pero en medio de la malaria Ciclista hizo su negocio. Ganó 18 a 13. Bien Matías Sesto (2 triples claves), una volcada espectacular de Valentín Duvanced y una mano de Lambrisca fue suficiente (50-40).

Los diez minutos finales fueron todo de Ciclista. Manejó el cierre del partido con criterio dentro del marco problemático de juego mismo, que no fue de los mejores por como se presentó en la noche de ayer.

Valentín Duvanced se hizo presente en la canasta, lo acompañaron Larraza y Boudet, más un oportuno triple de Britos fue arto suficiente para sostener lejos el marcador del quinteto entrerriano.

Este jueves Ciclista visita Concepción del Uruguay para enfrentar a Tomás de Rocamora y 48 horas después devolverle las atenciones a Parque Sur.

Anoche

Bahía Basket 72 vs Estudiantes (C) 92

Lanús 100 vs Deportivo Viedma 85

Hoy

21 Villa Mitre vs Estudiantes (C)

21 Independiente (O) vs Villa San Martín

21.30 Libertad vs Ameghino





Mañana

21 Jachal vs Independiente (Sde)

21 Racing (Ch) vs Parque Sur

21 Pergamino vs Gimnasia (La Plata)

21 Barrio Parque vs Echagüe

21.30 Central (Ceres) vs Ameghino

21.30 Zárate vs Deportivo Viedma



Jueves 17

21 Estudiantes (T) vs Salta Basket

21.30 Rocamora vs Ciclista



Viernes 18

21 Independiente (O) vs Echagüe

21 Pergamino vs Quilmes

21.30 Zárate vs Lanús

21.30 Villa San Martín vs Colón (Sf)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Norte vs Libertad



Ciclista en febrero

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre



Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma



Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 38,0 15 10 5

Ciclista 35,0 15 10 5

Estudiantes (O) 35,0 14 11 3

Racing 35,0 15 8 7

Estudiantes (C) 34,5 14 9 5

Villa Mitre (BB) 34,5 15 8 7

Zarate 33,0 13 7 6

GELP 32,0 14 7 7

Lanus 31,5 15 6 9

Pergamino 30,0 14 8 6

Quilmes 29,0 15 4 11

Del Progreso 29,0 13 6 7

Rocamora 28,0 14 4 10

Weber Bahía 27,5 15 4 11

Parque Sur 26,5 13 5 8

Ciclista 69:

Matías Sesto 11

Valentín Costa 10

Crhistian Boudet 8

Manuel Lambrisca 8

Valentín Duvanced 11

.

Valentín Feuillade 3

Alejo Britos 5

Gian Franco Sinconi 7

Guido Pinelli 0

Maximiliano Tamburini 2

Juan I. Larraza 4

D.T.: Daniel Jaule

Parque Sur 53:

Valentín Lofrano 8

Alejandro Picart 6

Elnes Bolling 5

Guillermo Romero 10

Gervasio Guelache 6

.

Laureano Legaria 11

Juan Meyer 0

Ignacio Fellay 2

Franco Portillo 0

Jeremías Ledesma 5

Santino Lanzi 0

D.T.: Gonzalo Rodríguez Costoza

Estadio: Coliseo del Boulevard. Árbitros: Pablo Leyton (Mendoza)-José Domínguez y Franco Buscaglia (Capital).

______________________________

Escucha la radio Junin.net por Internet