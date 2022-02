Campazzo volvió a jugar bien en la victoria de los Nuggets

En medio de sus horas más inciertas en la NBA, Facundo Campazzo dio una nueva muestra de su nivel en el triunfo de Denver Nuggets. El argentino aportó 6 puntos, 3 robos, 3 asistencias y 3 rebotes a lo largo de 23 minutos de la victoria 110-109 como visitante ante Toronto Raptors.

Warriors 117

Los Angeles 115

El equipo de Steve Kerr venció a los angelinos en un partido que tuvo un final muy cerrado y no se sacaron muchas ventajas durante su desarrollo. Los Warriors contaron con Klay Thompson como gran figura de la noche con 33 puntos y el triple clave para la victoria de su equipo. En la visita no alcanzaron los 28 de LeBron James. Fue 117-115.

Phoenix 132

Orlando 105

Se enfrentaban el líder del Oeste y el ante último del Este y los Suns no dejaron dudas. Los locales estuvieron muy finos en ofensiva y se quedaron con la victoria por amplia diferencia. Devin Booker fue el goleador con 26 unidades.

Miami 115

Brooklyn 111

El Heat se aprovechó de un debilitado Brooklyn Nets y lo venció como local. Los de Spoelstra sacaron una buena ventaja en el tercer cuarto y contuvieron las embestidas del rival para quedarse con el triunfo y seguir como líder en el Este. Partidazo de Bam Adebayo con 19 unidades y 14 rebotes.

Philadelphia 103

Cleveland 93

Los Sixers siguen sin contar con James Harden, pero siguen ganando y se posicionan quintos en el Este. De la mano de Embiid con un triple doble de 40 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias, los de Doc Rivers sacaron 13 de ventaja en el primer cuarto y no tuvieron muchos inconvenientes para cerrar el juego.

Chicago 106

Oklahoma 101

Gran duelo en el United Center. Los Bulls se repusieron de un flojo primer cuarto y se quedaron con el partido en un final muy cerrado para seguir como escoltas de Miami en el Este. DeRozan y Vucevic estuvieron intratables y combinaron 69 puntos. Para el Thunder no alcanaron las 31 unidades de Luguentz Dort.

Charlotte 118

Memphis 125

La temporada de los Grizzlies es impresionante y en esta oportunidad consiguieron un importante triunfo en la ruta. Ja Morant y compañía sacaron 31 puntos de ventaja en la primera mitad. Allí bajaron su rendimiento y la visita se acercó en los minutos finales. El base de Memphis fue la figura 26 puntos y 6 rebotes.

Dallas 97

Los Angeles Clippers 99

En el segundo partido del back to back, los Clippers se tomaron revancha y se quedaron con un partido durísimo como visitante. El equipo de Lue cerró el juego con un libre de Reggie Jackson y pasó a los Lakers en la lucha por entrar al play – in. El ex Pistons fue el goleador en los ganadores con 24 puntos, mientras que en los Mavs Luka Doncic la rompió con 45 unidades y 15 rebotes.

Portland 112

New York 103

Los Blazers llevaban siete derrotas en sus últimas nueve presentaciones y se recuperaron con un triunfazo ante los Knicks, que también conllevan una racha negativa. Anfernee Simons fue la figura del juego con 30 puntos y 8 asistencias, bien escoltado por Nurkic con 12 unidades y 20 rebotes. En los neoyorquinos nuevamente se destacó Julius Randle con 28 puntos y 16 tableros.

New Orleans 114

San Antonio 124

Era un partido importante para la lucha por entrar al pay – in y los Spurs hicieron los deberes para quedarse con el triunfo y acercarse a los Pelicans en la tabla de posiciones. Seis jugadores aportaron doble dígito en puntos para el equipo de Gregg Popovich y sobresalió Dejounte Murray con 31 puntos y 12 asistencias.