Javier Corvalán trabaja en las divisiones formativas del Club Ciclista Juninense

El entrenador juninense Javier Corvalán se hizo cargo de las divisiones formativas de la entidad del Coliseo del Boulevard.

Llegó a un acuerdo para entrenar y dirigir U17, U19 y 1a del Club Ciclista Juninense desde este 2022.

Academia de básquet

Además, Corvalán sigue con “F5 Basketball Training Academia” sin ningún tipo de variantes, entrenando diariamente como lo viene haciendo en el Club 9 de Julio.

“Feliz por la propuesta”

Javier Corvalán dijo que está "feliz de esta propuesta y de estar cada día junto al futuro del básquetbol. Voy a poner todo en el aprendizaje de los chicos”.

