Otro buen partido de Ciclista, pese a la derrota

Ciclista tomó una posición de riesgo al aceptar el convite de jugar a correr y tirar, a marcador alto, en el Gigante de la calle Maipú de General Roca (Río Negro).

Y tuvo espalda para aguantarlo, aunque le faltó la cuota de suerte en el cierre. Perdió 93 a 90 contra Del Progreso y no pudo ganar en la ruta.

Muy parejo el primer tiempo. Un poco mejor el local en el arranque con un Wilkerson (4 dobles, 2 simples) encendido y los aciertos de afuera en manos de Solis (2) y Maranguello. Con esto le alcanzó para ganar 25-18.

Pero en el segundo cuarto Ciclista fue una tromba. Cinco triples en manos de Tamburini (2), Britos, Boudet y Larraza, más los aportes de Lambrisca (3 dobles) sacudieron el estandarte local para cerrar el primer tiempo 54-50. Y no fue menos porque hubo un “horror” de Ciclista en la defensa de la última bola a falta de 2 segundos, cuando Valentín Burgos sacó debajo el cesto y lo dejó solo a Facundo Sanz que la metió sin problemas.

El tercer cuarto fue de alternativas cambiantes. Del Progreso estiró la diferencia en el inicio con mucho más de Facundo Sanz, pero Ciclista se recuperó en los cinco minutos finales y achicó los números para mantenerse en partido. Notable trabajo de Valentín Duvanced y la vigencia de Crhistian Boudet en el goleo ayudaron a dejar el marcador 76-69.

El cierre del partido fue palo y palo. Ciclista apuró con los triples de Britos y Larraza. Del Progreso no tuvo la claridad de los cuartos anteriores y buscó afanosamente salvarse con individualidades más que con el andar colectivo. Forzó el juego con Sanz y Burgos, quienes no fallaron en la línea de tiros libres, dejando la victoria en casa.

Ciclista hizo otro buen partido en la Patagonia y no lo gano por muy poco. Este lunes viene Parque Sur al Coliseo, en un juego sumamente importante para el Verdirrojo.

Anoche

Lanús 75 vs Rocamora 70

Rivadavia (Mza) 85 vs Deportivo Norte 80

Hoy

20 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)

21 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 Estudiantes (Ola) vs Estudiantes (C)

Mañana

21 Jachal vs Deportivo Norte

21 Pergamino vs Parque Sur

21 San Isidro vs Salta Basket

21 Barrio Parque vs Villa San Martín

Lunes 14

20.30 Bahía Basket vs Estudiantes (C)

21 Lanús vs Deportivo Viedma

21.30 Ciclista vs Parque Sur

Martes 15

21 Villa Mitre vs Estudiantes (C)

21 Independiente (O) vs Villa San Martín

21.30 Libertad vs Ameghino





Miércoles 16

21 Jachal vs Independiente (Sde)

21 Racing (Ch) vs Parque Sur

21 Pergamino vs Gimnasia (La Plata)

21 Barrio Parque vs Echagüe

21.30 Central (Ceres) vs Ameghino

21.30 Zárate vs Deportivo Viedma

Jueves 17

21 Estudiantes (T) vs Salta Basket

21.30 Rocamora vs Ciclista

Viernes 18

21 Independiente (O) vs Echagüe

21 Pergamino vs Quilmes

21.30 Zárate vs Lanús

21.30 Villa San Martín vs Colón (Sf)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Norte vs Libertad

Sábado 19

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

22 Parque Sur vs Ciclista

Ciclista en febrero

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma



Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

Del Progreso 93:

Gustavo Maranguello 11

Valentín Burgos 13

Leonardo Solis 9

Howard Wilkerson III 18

Facundo Sanz 21

.

Juan Ávila 2

Ezequiel Dupuy 17

Mauricio Pane 2



D.T.: Juan Marcos Kass

Ciclista 90:



Matías Sesto 12

Valentín Costa 6

Gian Franco Sinconi 0

Crhistian Boudet 19

Manuel Lambrisca 12

.

Valentín Feuillade 0

Alejo Britos 9

Valentín Duvanced 15

Maximiliano Tamburini 8

Juan I. Larraza 9



D.T.: Daniel Jaule

Estadio: Ángel Cayetano Arias

Árbitros: Matías Sotelo-Guillermo Grondona (Capital) y César Chavarría (Viedma).

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

Racing 35,0 15 8 7

D. Viedma 35,0 13 9 4

Villa Mitre (BB) 34,5 15 8 7

Estudiantes (O) 34,0 13 11 2

Zarate 33,0 13 7 6

Ciclista 33,0 14 9 5

GELP 31,0 13 7 6

Estudiantes (C) 30,5 12 7 5

Lanús 29,5 14 5 9

Del Progreso 29,0 13 6 7

Quilmes 29,0 15 4 11

Pergamino 28,0 13 7 6

Rocamora 28,0 14 4 10

Weber Bahía 26,5 14 4 10

Parque Sur 24,5 11 5 6

____________________________________

