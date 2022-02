Panathinaikos y Olympiacos cederán a sus jugadores para la ventana FIBA

No es la primera vez que ocurre y tampoco en el único país, pero la realidad es que, desde que surgió el conflicto FIBA-Euroliga a partir de la creación del sistema de ventanas para la clasificación a los distintos torneos internacionales de la entidad madre, la relación entre ambas entidades está rota, y es una pena, porque la idea de FIBA ha sido de las mejores que ha tomado, aunque quizá no lo manejó bien, como para no chocar de entrada con la Euroliga, que maneja la mejor competencia de clubes FIBA del mundo.

La cuestión es que, si bien Euroliga no modifica sus calendarios, cada vez más comprimidos, algunos clubes de algunos países dejan que sus jugadores vayan a la ventana, perdiéndolos por algunos partidos. Es el caso de Grecia, donde Panathinaikos y Olympiacos anunciaron que permitirán que sus jugadores estén el 25 y 28 de febrero en los choques contra Turquía. Grecia está en el Grupo B, con Turquía, Bielorrusia y Gran Bretaña, todos empatados con 1 partido ganado y 1 perdido.

Probablemente el rival tenga que ver con la decisión, ya que se sabe que existe una enemistad de larga data y muy manifiesta entre ambos países. El presidente de la Federación Griega, Vangelis Liolios, fue el que dio la buena noticia para sus compatriotas: "Hemos hablado con los dos clubes y hay un acuerdo absoluto porque el equipo nacional está por encima de todo lo demás. Esto son clubes y se merecen todos los honores y todo el éxito en Europa, pero está el equipo nacional, que es el favorito de todos", publica el Diario Marca de España.

En el caso del Panathinaikos, que marcha penúltimo en la Euroliga, con poquísimas chances de llegar a los playoffs, sus jugadores estarán solo para el primer partido del 25, perdiéndose el choque europeo ante el Estrella Roja serbio. Los de Olympiacos, en tanto, estarán en ambos, aprovechando que el 24 juegan de local (el 25 se juega en Grecia y el 28 en Turquía) y el 4 de marzo recién visitará al Alba Berlín, por lo que se supone que no dejarán de jugar ningún partido.