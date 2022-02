Ciclista visita a Del Progreso en General Roca

Ciclista Juninense tiene otra difícil parada en la ruta patagónica. Desde las 21 visita a Del Progreso, un rival complicado que viene con una campaña regular y urgido de puntos en la tabla posicional.

Dirigen este partido Guillermo Grondona, Matías Sotelo y Alejandro Vizcaíno.

Hoy

21 Del Progreso vs Ciclista

21 Lanús vs Rocamora

21.30 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Norte

21.30 Echagüe vs Salta Basket

Mañana

20 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)

21 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 Estudiantes (Ola) vs Estudiantes (C)



Domingo 13

21 Jachal vs Deportivo Norte

21 Pergamino vs Parque Sur

21 San Isidro vs Salta Basket

21 Barrio Parque vs Villa San Martín





Lunes 14

20.30 Bahía Basket vs Estudiantes (C)

21 Lanús vs Deportivo Viedma

21.30 Ciclista vs Parque Sur



Martes 15

21 Villa Mitre vs Estudiantes (C)

21 Independiente (O) vs Villa San Martín

21.30 Libertad vs Ameghino



Miércoles 16

21 Jachal vs Independiente (Sde)

21 Racing (Ch) vs Parque Sur

21 Pergamino vs Gimnasia (La Plata)

21 Barrio Parque vs Echagüe

21.30 Central (Ceres) vs Ameghino

21.30 Zárate vs Deportivo Viedma



Jueves 17

21 Estudiantes (T) vs Salta Basket

21.30 Rocamora vs Ciclista



Viernes 18

21 Independiente (O) vs Echagüe

21 Pergamino vs Quilmes

21.30 Zárate vs Lanús

21.30 Villa San Martín vs Colón (Sf)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Ameghino

21.30 Deportivo Norte vs Libertad



Sábado 19

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

22 Parque Sur vs Ciclista



Ciclista en febrero

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre



Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

Del progreso

04 Ignacio Eder

05 Diego Agnoli

06 Gustavo Maranguello

07 Ramiro Guaita León

08 Juan Ávila

09 Ezequiel Dupuy

10 Valentín Burgos

11 Leonardo Solis

12 Mauricio Pane

13 Howard Wilkerson III

14 Marco Roumec

15 Facundo Sanz

D.T.: Juan Marcos Kass

Ciclista

04 Enzo Carnaghi

05 Valentín Costa

06 Matías Sesto

07 Valentín Feuillade

08 G. Sinconi Bonetto

09 Guido Pinelli

10 Crhistian Boudet

11 Manuel Lambrisca

12 Valentín Duvanced

13 Maximiliano Tamburini

14 Juan Larraza

15 Alejo Britos

D.T.: Daniel Jaule

Estadio: Ángel Cayetano Arias. Árbitros: Matías Sotelo-Guillermo Grondona (Capital) y Alejandro Vizcaino (Punta Alta).

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 35,0 13 9 4

Racing 35,0 15 8 7

Villa Mitre (BB) 34,5 15 8 7

Ciclista 32,0 13 9 4

Zarate 32,0 12 7 5

Estudiantes (O) 32,0 12 10 2

GELP 29,0 12 6 6

Estudiantes (C) 28,5 11 6 5

Quilmes 28,0 14 4 10

Pergamino 28,0 13 7 6

Lanús 27,5 13 4 9

Del Progreso 27,0 12 5 7

Weber Bahía 26,5 14 4 10

Rocamora 26,0 12 4 8

Parque Sur 24,5 11 5 6

____________________________________

