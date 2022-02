Ciclista vendió cara la derrota en Viedma

Ciclista Juninense hizo un buen juego en Viedma, pero no pudo contra Deportivo y perdió 82-74 luchando hasta el final.

Buen arranque verdirrojo. Muy claro en las ofensivas y entrándole por todos lados al dueño de casa. Gran tarea de Manuel Lambrisca (4 dobles) y el acompañamiento de Sesto-Boudet fue suficiente para ganar el primer tramo 20 a 13.

Ciclista estuvo tres minutos sin convertir en el segundo cuarto, hasta que rompió el hielo Maximiliano Tamburini con un doble. Fue el tiempo suficiente que el local necesitó para ponerse nuevamente a tiro en el marcador. Marini (3 dobles), Eidintas con un triple y Pelorosso fueron los anotadores.

Pero el quinteto juninense corrigió el rumbo cerrando la defensa en la pintura y contragolpeando para conseguir algunos goles rápido (dos volcadas de Duvanced) y los aciertos de Matías Sesto (3+2). Así logró imponerse 37-33 al cierre del primer tiempo.

Ciclista Juninense se quedó sin gol en el reinicio del juego. Hizo cinco minutos buenos y se cayó hacia el embalaje final del cuarto. Lambrisca y Sesto apuntalaron la gestión ofensiva, pero pelearon muy solos contra todo Deportivo Viedma.

El local, sin sobrarle demasiado, sacó una diferencia aun chocando contra sus propios errores. Estuvo acertado de afuera (Pelorosso, Eidintas, González y hasta el tiro del final con Capponi Febo le salió) y con eso le alcanzó para ganar 60-51.

En el último cuarto Ciclista achicó los números doblando los esfuerzos en el piso de madera flotante. Estuvo a punto de quebrarlo, pero se quedó sin cierre.

El que sí apareció en los instantes finales fue Ramiro Trebucq y fue determinante para volcar inclinar la balanza y dejar la victoria en casa.

Mañana Ciclista visita a Del Progreso de General Roca, Río Negro.

Anoche

Barrio Parque 86 vs Independiente (O) 68

Hoy

21 Colón (Sf) vs Salta Basket

21 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21 Quilmes vs Estudiantes (C)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Zárate

Mañana

21 Del Progreso vs Ciclista

21 Lanús vs Rocamora

21.30 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Norte

21.30 Echagüe vs Salta Basket

Sábado 12

20 Independiente (Sde) vs Central (Ceres)

21 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 Estudiantes (Ola) vs Estudiantes (C)

El dato

El ex Argentino de Junín, Ramiro Trebucq, reemplazó a Trevor Young en Deportivo Viedma. Además no fue de la partida Maximiliano Tabieres en el quinteto dueño de casa, quien arrastraba un fuerte golpe del partido anterior.

La cifra

Media docena de victorias consecutivas de Deportivo Viedma sobre Ciclista Juninense. El Verdirrojo no gana desde el 27-03-19 cuando se impuso por 80-79 en Junín con un doble de Corbin Jackson a tres segundos del final (Tarifeño-Caceres-Ronconi).

Dep. Viedma 82:

Raúl Pelorosso 13

Matías Eidintas 14

Lorenzo Capponi 8

Lucas González 9

Martín Fagotti 14

.

Juan Cruz Marini 11

Mariano Marina 2

Ramiro Trebucq 11

D.T.: Guillermo Bogliacino

Ciclista 74:

Matías Sesto 17

Valentín Costa 0

Gian Franco Sinconi 2

Crhistian Boudet 12

Manuel Lambrisca 25

.

Valentín Feuillade 2

Alejo Britos 0

Valentín Duvanced 13

Maximiliano Tamburini 2

Juan I. Larraza 1

D.T.: Daniel Jaule

Estadio: Ángel Cayetano Arias. Árbitros: Matías Sotelo-Guillermo Grondona (Capital) y Alejandro Vizcaino (Punta Alta).

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 35,0 13 9 4

Racing 34,0 14 8 6

Villa Mitre (BB) 32,5 14 7 7

Zarate 32,0 12 7 5

Estudiantes (O) 32,0 12 10 2

Ciclista 32,0 13 9 4

GELP 29,0 12 6 6

Estudiantes (C) 28,5 11 6 5

Pergamino 28,0 13 7 6

Quilmes 28,0 14 4 10

Lanús 27,5 13 4 9

Del Progreso 27,0 12 5 7

Weber Bahía 26,5 14 4 10

Rocamora 26,0 12 4 8

Parque Sur 24,5 11 5 6

