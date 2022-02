Se conoció el fixture general del campeonato apertura

En la tarde de ayer, la Asociación de Clubes publicó en su sitio oficial los días y horas de los primeros 11 cotejos de la venidera edición de la Liga Nacional Femenina, y a su vez, aclaró un tema que hasta el momento generaba confusión.

Es que desde fines del 2021 no se tenía claro si la última Liga jugada (la que coronó bicampeón a Berazategui) era la de cierre de año, o como sostenían otros, la de inicio de una temporada interanual.

Esto al punto de que cuando la AdC-CAB dio a conocer y argumentó los tres equipos inscriptos para la Liga Sudamericana Femenina, mencionó una regla peculiar (que FIBA no pidió) en la cual se sostenía que los clasificados llegaban de la temporada 2020/21. De ahí la insistencia de tomar como “apertura” el pasado torneo. Pero no. Finalmente ese fue “Clausura” y tal cual está plasmado en varias partes del texto, incluida la bajada, el que arranca es “Apertura”.

Para el venidero fin de semana hay planteados nueve encuentros, distribuidos entre sábado (5) y domingo (4); más uno el lunes y otro más el miércoles. A continuación el detalle:

Sábado 19 de febrero

16:30 | Riachuelo vs. Berazategui (en el Héctor Etchart de Ferro)

16:30 | Obras Basket vs. Catamarca Basket (en el Templo del Rock de Obras)

19:00 | Rocamora vs. Los Indios (en el Templo del Rock de Obras)

19:00 | Corrientes Básquet vs. Ferro (en el Héctor Etchart de Ferro)

21:30 | Unión Florida vs. Quimsa (en el Héctor Etchart de Ferro)

Domingo 20 de febrero

16:30 | Catamarca Basket vs. Rocamora (en el Héctor Etchart de Ferro)

16:30 | Quimsa vs. Obras (en el Templo del Rock de Obras)

19:00 | Ferro vs. Riachuelo (en el Héctor Etchart de Ferro)

21:30 | Unión Florida vs. Corrientes Básquet (en el Héctor Etchart de Ferro)

Lunes 21 de febrero

19:00 | Los Indios vs. Quimsa (en el Templo del Rock de Obras)

Miércoles 23 de febrero

19:00 | Berazategui vs. Los Indios (en el Héctor Etchart de Ferro)

Citando de forma textual lo expuesto por AdC, “el Apertura de La Liga Femenina iniciará el 19 de febrero y se extenderá hasta finales de abril, aún con fecha a confirmar para la gran final del torneo. En fase regular, cada equipo completará un total de nueve partidos, enfrentándose todos contra todos a una sola ronda. Aquellos que finalicen en los puestos 9 y 10 finalizarán su participación, mientras que los ocho equipos mejor posicionados en la tabla accederán a cuartos de final (1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°), en series al mejor de dos partidos. Luego será el tiempo de semifinales, para después arribar a la gran definición por el título, donde se conocerá al campeón del certamen”.