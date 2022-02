Argentino visitará a Ferro en Caballito la semana que viene, en la revancha

Argentino tiene un descanso largo hasta la semana que viene. Le sirve para recuperar jugadores y seguir ensamblando al Venezolano José Martínez en el equipo.

Por el sistema de fixtures “bisagras”, el miércoles 16 el Turco le devolverá las atenciones a Ferro Carril Oeste en Caballito.

Anoche

Unión (Sf) 103 vs Comunicaciones 98

Argentino 85 vs Ferro 90

Riachuelo 81 vs Boca 86



Hoy

21 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Platense

22 San Lorenzo vs Olímpico



Mañana

21 Gimnasia (Cr) vs Obras

21 Hispano vs Oberá Tc

21 Instituto vs Comunicaciones

21 Regatas vs San Martín



Jueves 10

20 Boca vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs Quimsa



Viernes 11

21 Gimnasia (Cr) vs Ferro

21 Atenas (Cba) vs Riachuelo

21 Platense vs Oberá Tc



Sábado 12

11 Obras vs Peñarol

21 Comunicaciones vs La Unión Fsa



Domingo 13

20 Instituto vs Riachuelo

20 Hispano vs Ferro

21.30 San Martín vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Boca





Lunes 14

20 San Lorenzo vs Peñarol

21 Platense vs Obras

21 Oberá Tc vs La Unión Fsa



Martes 15

21 Atenas (Cba) vs Comunicaciones

21 Regatas vs Unión (Sf)

21 San Martín vs Boca

22 Olímpico vs Gimnasia (Cr)

Fixture Turco

Febrero

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino



Domingo 6

21 Platense vs Argentino



Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras



Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo



Jueves 17

22 La Unión vs Argentino



Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino



Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino



Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)



Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto



Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino



Martes 5

20 Obras vs Argentino



Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas



Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol



Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.

Posiciones

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 19 15 4 78,9

Boca Jrs. 19 14 5 73,7

Peñarol 21 15 6 71,4

Gimnasia (CR) 21 15 6 71,4

Ferro 23 14 9 60,8

Regatas 20 12 8 60,0

San Martín 20 12 8 60,0

Obras 19 11 8 57,9

Instituto 23 13 10 56,5

Riachuelo 21 11 10 52,4

Obera (TC) 21 11 10 52,4

Olímpico 22 11 11 50,0

San Lorenzo 21 10 11 47,6

Argentino 20 7 13 35,0

Comunicaciones 21 7 14 33,3

La Unión 21 7 14 33,3

Unión 22 7 15 31,8

Atenas 20 6 14 30,0

Platense 21 6 15 28,6

H. Americano 19 3 16 15,8

____________________________________

Suscribite al Vespertino y recibí las noticias de la tarde