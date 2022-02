Otro partido sin minutos para Facundo Campazzo

Facundo Campazzo nuevamente no tuvo minutos en cancha en la caída de Denver frente a los New Orleans Pelicans. Los Nuggets perdieron 113 a 105 con una gran actuación de Nikola Jokic que hizo 25 puntos, tomó 12 rebotes y repartió 9 asistencias.

Sin embargo eso no alcanzó para contrarrestar los 25 puntos de Herbet Jones, los 23 de Ingram y los 22 de Jakson Hayes.

Los reemplazos de “Facu”, Hyland, Rivers y Forbes, que lo dejaron sin minutos, no tuvieron un buen partido. Entre los tres hicieron 17 puntos con 5 de 24 en tiros de campo. Aun así, Campazzo no vio acción, ni siquiera para probar una variante o para ver qué le podía aportar a la segunda unidad esa noche.

Mike Malone dijo antes del partido ante Utah que “Hoy el base titular es Hyland. Pero eso no quiere decir que no contemos con Facu, no es así”, sin embargo y luego de lo sucedido ante Pelicans parece que cada vez el entrenador prescinde más de los servicios del base argentino.

Campazzo ya tuvo malos momentos o de pocos minutos desde que llegó a la NBA, pero esta vez da la sensación de que es más definitivo que antes. ¿Es muy temprano para hablar de un traspaso?.

Parece que Denver no es el equipo en el que más necesitan a Facundo y hay más franquicias que les vendría bien un base de rol o relevo que de seguridad. Esperemos que la situación mejore para el argentino, ya sea en un nuevo equipo o recuperando minutos en Denver, por lo pronto solo queda esperar.