Ciclista recibe a Gimnasia de La Plata

Luego de la turbulenta semana por el corte del extranjero Kieston Stanfield, Ciclista Juninense vuelve a ser local en el Coliseo del Boulevard.

Desde las 21.30 recibe la visita del club de Gimnasia y Esgrima La Plata, un rival difícil que viene peleando de la mitad de la tabla hacia arriba, pisándole los talones al Verdirrojo.

Dirigen los platenses Maximiliano Cáceres-Martín Pietromónaco y el capitalino David Schkair.

El retorno de Britos

Debuta esta noche Alejo Britos. Quien fuera el “banquero” del equipo en la pasada temporada entró por la baja del americano Kieston Stanfield y fue muy bien recibido en la tarde de ayer cuando realizó su primer entrenamiento con el plantel profesional Verdirrojo. Viene de jugar en Estudiantes de Concordia.

Hoy

20 Quilmes vs Estudiantes (Ola)

20.30 Villa Mitre vs Pergamino

21 San Isidro vs Independiente (Sde)

21 Echagüe vs Colón (Sf)

21 Barrio Parque vs Jachal

21.30 Deportivo Viedma vs Racing (Ch)

21.30 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)

Lunes 7

21 Estudiantes (C) vs Lanús

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

Martes 8

20.30 Bahía Basket vs Racing (Ch)

21 Quilmes vs Zarate

21.30 Libertad vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Central (Ceres)

21.30 Villa San Martín vs Estudiantes (T)

Miércoles 9

21 Villa Mitre vs Racing (Ch)

21 Barrio Parque vs Independiente (O)

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Jueves 10

21 Colón (Sf) vs Salta Basket

21 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21 Quilmes vs Estudiantes (C)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Zárate

Viernes 11

21 Del Progreso vs Ciclista

21 Lanús vs Rocamora

21.30 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Norte

21.30 Echagüe vs Salta Basket

Ciclista en febrero

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista