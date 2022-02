Kieston Stanfield fue dado de baja en Ciclista

Ciclista Juninense se sigue rearmando de cara al final de la temporada regular y Stanfield no seguirá más en el club.

Luego de bajísimos rendimientos, a los que se le habrían sumado actos de indisciplina, Daniel Jaule le bajó el pulgar antes del entrenamiento de ayer y le manifestó que no lo iba a tener más en cuenta.

El jugador no participó de ningún entrenamiento más posjuego en Olavarría.

Según pudo averiguar Democracia, Miguel Had y la comisión directiva están muy conformes con el plantel y la campaña que viene realizando, pero si tienen la posibilidad de traer un reemplazante (que no sea extranjero), podrían tomar alguna opción en lo inmediato.

Jaule sintió que Stanfield no le daba lo que el equipo necesitaba. De hecho, el rendimiento de los nacionales a partir de noviembre fue excelente y le permite actualmente estar peleando arriba, para tranquilidad del entrenador juninense.

Dos pasos fugaces

Stanfield ya se había ido de forma problemática en 2019 de Ciclista Juninense. El Verdirrojo lo contrata y en seis partidos, bajo la dirección de Salas, promedio 20,1 puntos. Luego del último partido de diciembre, Stanfield no volvió y se fue a jugar a Chile por más dinero.

Tras hacer las pases, y tras el corte de Washington, Jaule aceptó su vuelta en este 2022 y no rindió bien en ningún partido. El cambio parece lógico. El domingo el Verdirrojo se enfrenta al club de Gimnasia y Esgrima La Plata en el Coliseo del Boulevard, en un partido importante.

Everton Oliveira a Independiente

El pivot Everton Gómez Da Silva Oliveira de 2.04 es el nuevo refuerzo de Independiente BBC. El brasilero viene de jugar en la Liga Nacional con la camiseta de Hispano Americano, disputando anoche su último juego con el equipo de Río Gallegos en el que terminó con 9 puntos, 5 rebotes y 1 tapa en 28 minutos .

La flamante incorporación del equipo de calle Salta llegará a Santiago en las próximas horas para ponerse a disposición del entrenador Fabián Daverio.

Vale recordar que Independiente estará viajando después de la medianoche a la provincia de Córdoba para enfrentar al duro San Isidro el domingo a la noche en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet.

El cuerpo técnico tendrá la rápida tarea de integrar al nuevo jugador a su estilo de juego.

Hoy

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21 Del Progreso vs Racing (Ch)

21 Independiente (O) vs Jachal

21.30 Central (Ceres) vs Libertad

Sábado 5

20 Independiente (O) vs Rivadavia (Mza)

20.30 Bahía Basket vs Pergamino

22 Parque Sur vs Lanús

Domingo 6

20 Quilmes vs Estudiantes (Ola)

20.30 Villa Mitre vs Pergamino

21 San Isidro vs Independiente (Sde)

21 Echagüe vs Colón (Sf)

21 Barrio Parque vs Jachal

21.30 Deportivo Viedma vs Racing (Ch)

21.30 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)



Lunes 7

21 Estudiantes (C) vs Lanús

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

Martes 8

20.30 Bahía Basket vs Racing (Ch)

21 Quilmes vs Zarate

21.30 Libertad vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Central (Ceres)

21.30 Villa San Martín vs Estudiantes (T)

Miércoles 9

21 Villa Mitre vs Racing (Ch)

21 Barrio Parque vs Independiente (O)

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Jueves 10

21 Colón (Sf) vs Salta Basket

21 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21 Quilmes vs Estudiantes (C)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Zárate



Viernes 11

21 Del Progreso vs Ciclista

21 Lanús vs Rocamora

21.30 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Norte

21.30 Echagüe vs Salta Basket

Ciclista en febrero

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre



Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma



Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

D. Viedma 3 1,0 11 7 4

Zárate 31,0 11 7 4

Villa Mitre (BB) 30,5 13 6 7

Estudiantes (O) 30,0 11 9 2

Racing 30,0 11 7 4

Ciclista 29,0 11 8 3

GELP 28,0 11 6 5

Estudiantes (C) 26,5 10 5 5

Rocamora 26,0 12 4 8

Pergamino 25,0 11 6 5

Quilmes 25,0 12 3 9

Del Progreso 25,0 11 4 7

Lanús 24,5 11 3 8

Weber Bahía 24,5 12 4 8

Parque Sur 23,5 10 5 5

____________________________________

