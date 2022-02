Emiliano Correa: “Me costó procesar la lesión, cuesta verse afuera del equipo”

Emiliano Correa, quien fuera base desde el minuto cero en Argentino de Junín, sufrió una lesión en su muñeca derecha y deberá ser intervenido quirúrgicamente por lo que se perderá el resto de la temporada con la camiseta del Turco.

El base dijo que “me siento más tranquilo. Me costó procesar la lesión, ahora quiero estar positivo para la cirugía. Después está la recuperación, pero bueno, cuesta verse afuera del equipo. Se dio así, las circunstancias son estas y hay que aceptarlas”.

En otro tema, hablando de lo deportivo, manifestó: “Me sentí bien, lamentablemente cuando le estaba agarrando el tiempo al equipo me pasó la lesión. Con el correr de los entrenamientos y partidos me venía sintiendo mejor. Después jugué con la muñeca mal los últimos partidos y eso se vio en mis rendimientos. Pero siempre di el máximo”.

En cuanto al futuro del equipo, fue claro: “Veo bien a Argentino, las incorporaciones creo que le hicieron bien, pero no hay que relajarse ni un segundo porque la competencia es muy dura. Si seguimos concentrados para cerrar los partidos vamos a tener más victorias que derrotas. Lo veo bien en ese sentido”.

Por último, subrayó que ve “La liga muy competitiva”, y que “cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hay que ser constantes, porque perdés dos partidos y peleas abajo y ganando dos peleas más arriba. La competencia te da muchas posibilidades hay que aprovecharlas”, concluyó.

San Lorenzo, con el peso de la localía

San Lorenzo de Almagro le tiró la localía encima a Instituto Central Córdoba y le ganó anoche por 84 a 76, volviendo así a la victoria. El partido se definió en los instantes finales.

Hoy Regatas Corrientes recibe la visita de Platense de Vicente López.

Anoche

San Lorenzo 84 vs Instituto 76

Hoy

21 Boca vs Obras

21.30 Regatas vs Platense

Sábado 5

11 Ferro vs San Lorenzo

Domingo 6

20 Hispano vs Olímpico

21 Instituto vs Quimsa

21.30 San Martín vs Platense

Lunes 7

21 Unión (Sf) vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Ferro

22.10 Riachuelo vs Boca

Martes 8

21 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Platense

22 San Lorenzo vs Olímpico

Miércoles 9

21 Gimnasia (Cr) vs Obras

21 Hispano vs Oberá Tc

21 Instituto vs Comunicaciones

21 Regatas vs San Martín

Jueves 10

20 Boca vs Peñarol

21 Unión (Sf) vs Quimsa

Viernes 11

21 Gimnasia (Cr) vs Ferro

21 Atenas (Cba) vs Riachuelo

21 Platense vs Oberá Tc

Fixture Turco

Febrero

Lunes 7

21.30 Argentino vs Ferro



Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino



Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino.

El dato

Argentino va televisado desde la Bombonerita, el viernes 18 del corriente a las 21, en oportunidad de visitar al encumbrado Boca Juniors. Televisa Direc TV.

Posiciones

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 18 15 3 83,3

Peñarol 21 15 6 71,4

Gimnasia (CR) 21 15 6 71,4

Boca Jrs. 17 12 5 70,6

Obras 18 11 7 61,1

Regatas 19 11 8 57,9

San Martín 19 11 8 57,9

Ferro C.O. 21 12 9 57,1

Instituto 22 12 10 56,1

Riachuelo 20 11 9 55,5

Obera (TC) 21 11 10 52,4

San Lorenzo 20 10 10 50,0

Olímpico 21 10 11 47,6

Argentino 19 7 12 36,8

Comunicaciones 20 7 13 35,0

La Unión 21 7 14 33,3

Atenas 20 6 14 30,0

Platense 19 6 13 31,6

Unión 21 6 15 28,6

H. Americano 18 3 15 16,7

______________________________

Escucha la radio Junin.net por Internet