Boca cortó la racha de Peñarol en Mardel

Boca Juniors dominó toda la noche a Peñarol de Mar del Plata y le ganó el partido de punta a punta, anoche en el estadio Mundialista de Independencia y Juan B. Justo de la balnearia localidad bonaerense. Fue 71 a 68. Detalle de la jornada de ayer:

Anoche

Gimnasia (Cr) 75 vs Hispano 57

Peñarol 68 vs Boca 71

Comunicaciones 77 vs Riachuelo 84

La Unión Fsa 91 vs Atenas (Cba) 83

Hoy

20 San Lorenzo vs Instituto



Viernes 4

21 Boca vs Obras

21.30 Regatas vs Platense



Sábado 5

11 Ferro vs San Lorenzo

Domingo 6

20 Hispano vs Olímpico

21 Instituto vs Quimsa

21.30 San Martín vs Platense

Lunes 7

21 Unión (Sf) vs Comunicaciones

21.30 Argentino vs Ferro

22.10 Riachuelo vs Boca

Martes 8

21 Atenas (Cba) vs Quimsa

22 La Unión Fsa vs Platense

22 San Lorenzo vs Olímpico

Miércoles 9

21 Gimnasia (Cr) vs Obras

21 Hispano vs Oberá Tc

21 Instituto vs Comunicaciones

21 Regatas vs San Martín

Fixture Turco

Febrero

Lunes 7

21.30 Argentino vs Ferro



Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino



Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC



Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino



Domingo 6

21 Platense vs Argentino



Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras



Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo



Jueves 17

22 La Unión vs Argentino.

Posiciones

Equipos PJ PG PP %PG

Quimsa 18 15 3 83,3

Peñarol 21 15 6 71,5

Gimnasia (CR) 21 15 6 71,5

Boca Jrs. 17 12 5 70,6

Obras 18 11 7 61,1

Regatas 19 11 8 57,9

San Martín 19 11 8 57,9

Instituto 21 12 9 57,1

Ferro C.O. 21 12 9 57,1

Riachuelo 20 11 9 55,5

Obera (TC) 21 11 10 52,4

Olímpico 21 10 11 47,6

San Lorenzo 19 9 10 47,4

Argentino 9 7 12 36,8

Comunicaciones 20 7 13 35,0

La Unión 21 7 14 33,3

Atenas 20 6 14 30,0

Platense 19 6 13 31,6

Unión 21 6 15 28,6

H. Americano 18 3 15 16,6

