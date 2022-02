Ciclista Juninense flaqueó en Olavarría

Ciclista Juninense hizo un buen partido en Olavarría, pero no pudo contra Estudiantes que a fuerza de triples dominó el marcador para ganar 84 a 79.

Sin sobrarle demasiado, el Bataraz se las ingenió para resolver un partido complicado donde tuvo la fortuna de contar con 12 triples que fueron determinantes en el balance general del juego.

Ciclista comenzó mejor. Manejo las acciones del juego con un básquet sencillo y contundente que le permitió dispararse en el marcador. Costa, Sinconi Bonetto y Lambrisca fueron los que apuntalaron la gestión ofensiva.

Estudiantes replanteó el juego con un tiempo muerto computado y experimentó un repunte, aunque se vio más beneficiado todavía por la displicencia con la que Ciclista defendió el partido en los tres minutos finales.

Llovieron los triples sobre la canasta Verdirroja en un ratito y en total sumaron cinco: Aristu (2), Merchant, Battistino y Cabrera. Así dio vuelta el local el resultado 22-21.

Muy poca variación en el segundo cuarto. Fue un juego parejo donde prácticamente no se sacaron mayores ventajas. Scaramuzzino hizo punta en el dueño de casa y dos triples oportunos (Merchant y Fernández) ayudaron a Estudiantes para ganar el primer tiempo 39-36.

Manuel Lambrisca sostuvo el goleo Verdirrojo para que el Bataraz no se disparara en el marcador y mantenerse expectante de cara al segundo tramo de la contienda. En el complemento, cada vez que Ciclista arrimó los números, cayó un triple de Estudiantes y a remar de nuevo.

Cabrera, Aristu, Battistini y Fernández fueron los tiradores que le dieron vigencia al quinteto dueño de casa. Además, Aristu no erró en la línea de tiros libres (10 simples en el complemento) para asegurar siempre el resultado ganador para Estudiantes.

Ciclista no jugó mal, tampoco fue lo ideal porque perdió. Pero en el balance general del partido le queda la positividad de mantener un buen nivel pese a la derrota.

Este domingo llega el club de Gimnasia y Esgrima La Plata al Coliseo del Boulevard, con promesa de partidazo para ver y disfrutar.

Hoy

21 Estudiantes (C) vs Quilmes

21.30 Ameghino vs San Isidro

21.30 Rocamora vs Lanús

21.30 Dep. Norte vs Echagüe

21.30 Deportivo Viedma vs Pergamino

Viernes 4

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21 Del Progreso vs Racing (Ch)

21 Independiente (O) vs Jachal

21.30 Central (Ceres) vs Libertad

Sábado 5

20 Independiente (O) vs Rivadavia (Mza)

20.30 Bahía Basket vs Pergamino

22 Parque Sur vs Lanús.

Estudiantes 84:

Martín Cabrera 23

Cristian Scaramuzzino 10

Mateo Battistino 12

Jeffrey Merchant 8

Matías Aristu 14

.

Tomás Pérez 1

Juan I. Fernández 10

Johu Castillo Borja 6

Alejo Andrés 0

D.T.: Cristian Colli

Ciclista 79:

Matías Sesto 6

Valentín Costa 16

Gian Franco Sinconi 4

Crhistian Boudet 16

Manuel Lambrisca 19

.

Valentín Feuillade 0

Valentín Duvanced 9

Maximiliano Tamburini 4

Juan I. Larraza 0

Kieston Stanfield 5



D.T.: Daniel Jaule

Estadio: Parque Guerrero. Árbitros: Pablo Leyton (Mendoza)- Ezequiel Macías (Gualeguaychú)-Florencia Benzer (Capital)

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

Zarate 1,0 11 7 4

Villa Mitre (BB) 30,5 13 6 7

Estudiantes (O) 30,0 11 9 2

Racing 30,0 11 7 4

Ciclista 29,0 11 8 3

D. Viedma 29,0 10 6 4

GELP 8,0 11 6 5

Del Progreso 25,0 11 4 7

Weber Bahía 24,5 12 4 8

Estudiantes (C) 24,5 9 4 5

Rocamora 24,0 11 3 8

Pergamino 24,0 10 6 4

Quilmes 24,0 11 3 8

Lanús 3,5 10 3 7

Parque Sur 23,5 10 5 5

____________________________________

