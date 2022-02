Ciclista Juninense visita la ciudad de Olavarría

Ciclista Juninense tiene hoy un riesgoso viaje a la ciudad de Olavarría, donde desde las 21.30 visitará a Estudiantes en el mítico “Parque Guerrero”.

El Verdirrojo buscará extender la racha de victorias en un difícil reducto y ante un equipo que viene en idénticas condiciones en la tabla posicional.

Dirigen este juego el mendocino Pablo Leyton, el entrerriano Ezequiel Macías y la capitalina Florencia Benzer.

Hoy

21.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

Jueves 3

21 Estudiantes (C) vs Quilmes

21.30 Ameghino vs San Isidro

21.30 Rocamora vs Lanús

21.30 Dep. Norte vs Echagüe

21.30 Deportivo Viedma vs Pergamino

Viernes 4

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21 Del Progreso vs Racing (Ch)

21 Independiente (O) vs Jachal

21.30 Central (Ceres) vs Libertad

Sábado 5

20 Independiente (O) vs Rivadavia (Mza)

20.30 Bahía Basket vs Pergamino

22 Parque Sur vs Lanús

Domingo 6

20 Quilmes vs Estudiantes (Ola)

20.30 Villa Mitre vs Pergamino

21 San Isidro vs Independiente (Sde)

21 Echagüe vs Colón (Sf)

21 Barrio Parque vs Jachal

21.30 Deportivo Viedma vs Racing (Ch)

21.30 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)

Lunes 7

21 Estudiantes (C) vs Lanús

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

Martes 8

20.30 Bahía Basket vs Racing (Ch)

21 Quilmes vs Zarate

21.30 Libertad vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Central (Ceres)

21.30 Villa San Martín vs Estudiantes (T)

Miércoles 9

21 Villa Mitre vs Racing (Ch)

21 Barrio Parque vs Independiente (O)

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

Jueves 10

21 Colón (Sf) vs Salta Basket

21 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21 Quilmes vs Estudiantes (C)

21.30 Estudiantes (Ola) vs Zárate

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

Villa Mitre (BB) 29,5 12 6 6

Zarate 29,0 10 6 4

D. Viedma 29,0 10 6 4

Ciclista 28,0 10 8 2

GELP 28,0 11 6 5

Estudiantes (O) 28,0 10 8 2

Racing 28,0 10 6 4

Estudiantes (C) 24,5 9 4 5

Del Progreso 24,0 10 4 6

Weber Bahía 23,5 11 4 7

Parque Sur 23,5 10 5 5

Lanus 23,5 10 3 7

Rocamora 23,0 10 3 7

Quilmes 22,0 10 2 8

Pergamino 22,0 9 5 4

Estudiantes Ol.

04 Fermín Callegaro

05 Martín Cabrera

06 Cristian Scaramuzzino

07 Mateo Battistino

08 Tomás Pérez

09 Juan I. Fernández

10 Jeffrey Merchant

11 Johu Castillo Borja

12 Julián Ruiz

13 Thiago San Martín

14 Ignacio Amán

15 Ficha Juvenil

D.T.: Cristian Colli

Ciclista

04 Enzo Carnaghi

05 Valentín Costa

06 Matías Sesto

07 Valentín Feuillade

08 G. Sinconi Bonetto

09 Guido Pinelli

10 Crhistian Boudet

11 Manuel Lambrisca

12 Valentín Duvanced

13 Maximiliano Tamburini

14 Juan Larraza

15 Kieston Stanfield

D.T.: Daniel Jaule

Estadio: Parque Guerrero. Árbitros: Pablo Leyton (Mendoza)- Ezequiel Macías (Gualeguaychú)-Florencia Benzer (Capital).

____________________________________

