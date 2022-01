Agustin Acuña: “Estoy contento porque volví a jugar después de 4 meses”

El juninense Agustin Acuña volvió a la acción en su nuevo club, Santa Paula de Gálvez. Debutó ayer en el Torneo Federal y ganó como visitante. El interno de nuestra ciudad dialogó con Democracia y contó sus sensaciones: “Estoy Bien, la verdad que contento porque ganamos de visitante en el debut. Es muy difícil ganar de visitante en el federal y arrancamos con el pie derecho. Tengo que decir también que estoy contento por volver a jugar después de 4 meses de la lesión en la rodilla que tuve jugando el prefederal con 9 de julio”.

El ex Ciclista, cuenta con qué club se encontró: “Me encontré con un club ordenando, que sabe lo que quiere para esta temporada, que nos da todas las comodidades para que estemos bien y solo nos metemos en jugar al básquet”.

En cuanto a los objetivos que tiene la institución santafesina, Agustín subrayó: “Cuando llegamos el 3 de enero nos propusimos un objetivo en común todo el equipo que es llegar lo más lejos posible. Armamos un lindo equipo y una buena amistad dentro y fuera de la cancha y eso hace que el dia a día sea más fácil”.

Por último, el interno que surgió en Argentino, se refirió al momento del básquet juninense: “La realidad es que sigo el día a día de los equipos de Junín, me pone feliz que a ex compañeros y amigos que a uno les deja el básquet, les este yendo bien”.