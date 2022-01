Argentino tampoco pudo anoche con Quimsa

Argentino perdió el último partido en la ruta, esta vez ante Quimsa de Santiago del Estero por 88-76.

No arrancó bien Argentino, como relajado (Daniels le dio su primera bola en la mano a un rival para que corriera a volcarla). Más allá de esto en el balance general del cuarto y a pesar de que el Turco quedó abajo, le hizo partido al local: 20-12. Argentino abusó de los triples que se le negaron sistemáticamente (uno solo de Slider) dándole la posibilidad a su adversario de correr y definir.

La diferencia en el segundo cuarto fueron los rebotes. En defensa Quimsa tomó dos y hasta tres opciones de tiro a la canasta. Así, imposible jugar.

Ofensivamente Argentino anduvo bien. Alderete marcó el camino a la canasta, lo siguió Filipetti, después Cooper tomó sus puntos y desde el banco Montemagio le dio cinco valiosos goles para los jugosos 24 del cuarto.

El problema fue que recibió 29. Hasta el tiro del final le salió a Quimsa en manos de Iván Gramajo para dejar el juego 49-36 al cierre del primer tiempo.

El partido pareció desmadrársele al Turco en el tercer cuarto. Estuvo casi cinco minutos sin anotar… y el Supercampeón se lo hizo pagar, sacándole 21 de diferencia.

Pero Argentino se acomodó hacia el cierre y achicó a catorce (68-54). Cangelosi, Slider y Rodríguez Suppi aparecieron en los minutos finales del cuarto.

Nada que hacer para el Azul en el último cuarto. Quimsa cambió pelota por pelota, mantuvo la diferencia y llevó el resultado a buen puerto.

Este viernes Argentino vuelve a ser local. A las 21.30 recibirá la visita de San Lorenzo de Almagro.





Anoche

Boca 63 vs Gimnasia (Cr) 76

Ferro 96 vs Comunicaciones 91

Hoy

21 Peñarol vs San Lorenzo

21 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Mañana

20 Obras vs Platense

21 Ferro vs Gimnasia (Cr)

Viernes 28

21 Oberá Tc vs Olímpico

21.30 Argentino vs San Lorenzo

22 Riachuelo vs La Unión Fsa

Fixture Turco

Viernes 28

21.30 Argentino vs San Lorenzo

Febrero para Argentino

Lunes 7

21.30 Argentino vs Ferro

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

El dato

- Este viernes vendrían a dirigir Argentino-San Lorenzo el platense Fabricio Vito, el capitalino Rodrigo Castillo y el bahiense Emanuel Sánchez.

- Anoche cambiaron un árbitro a última hora. El santafesino Fabio Alaniz sigue dando positivo para Covid-19 y en su reemplazo dirigió el chaqueño Iván Huck.

La cifra

- Hace 5 años que Argentino no gana en Santiago del Estero. La última victoria fue el 01-12-17 por 85-74 (Lezcano-Zanabone-Salguero).

