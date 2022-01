Argentino visita a Quimsa en Santiago del Estero

Argentino vuelve a presentarse en Santiago del Estero. Esta vez visita a la fusión, Quimsa, líder del campeonato y recientemente campeón de la Supercopa.

Difícil rival para el Turco que busca sumar otro punto en la ruta. Dirigen desde las 22 el capitalino Fernando Sampietro, el santafesino Fabio Alaniz y el chaqueño Jorge Gustavo Chávez.

Hoy

20.30 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Argentino

Mañana

21 Peñarol vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa

Jueves 27

20 Obras vs Platense

21 Ferro vs Gimnasia (Cr)

Viernes 28

21 Oberá Tc vs Olímpico

21.30 Argentino vs San Lorenzo

22 Riachuelo vs La Unión Fsa

Sábado 29

11 Ferro vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Domingo 30

20 Hispano vs Instituto

21 Comunicaciones vs Olímpico



Lunes 31

21 Peñarol vs Unión (Sf)

21 Oberá Tc vs Riachuelo

21.30 San Martín vs Atenas (Cba)

Fixture Turco

Viernes 28

21.30 Argentino vs San Lorenzo

Febrero para Argentino

Lunes 7

21.30 Argentino vs Ferro

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

Domingo 6

21 Platense vs Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino

Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino



Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)

Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto

Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino

Martes 5

20 Obras vs Argentino



Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas

Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol

____________________________________

