Argentino no pudo contra Olímpico de La Banda

Era sabido que el partido estaba dentro del rango de los perdibles. Más allá de esto, Argentino experimento un repunte en su juego en calidad de visitante y es una carta de crédito de cara al futuro. Mañana cruza el puente y visita a Quimsa de Santiago del Estero.

Argentino le hizo partido a Olímpico durante tres cuartos donde lo tuvo a maltraer. De la mano de Thomas Cooper el quinteto Turco se las ingenió para equiparar la superioridad del dueño de casa. Después contó con una mano de Rodriguez Suppi -que tomó sus puntos- y Crhistopher Daniels.

El quiebre para el local fue en el último cuarto donde definitivamente logró imponer su juego interno con Damián Tintorelli, más los aportes de Cáceres, Grun y Filippa. Fue 89 a 76.

Anoche

Platense 74 vs Gimnasia (Cr) 80

Obras 94 vs Comunicaciones 92

Riachuelo 92 vs Hispano 74

Hoy

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 San Martín vs Regatas

Mañana

20.30 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Argentino

Fixture Turco

Martes 25

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28

21.30 Argentino vs San Lorenzo