Ganó Ciclista, de la mano de Manuel Lambrisca

Ciclista Juninense le ganó un partidazo a Del Progreso de General Roca. Fue 75 a 74 luego de batallar toda la noche. Ahora se acomodó en el lote de los escoltas de La Liga Argentina.

Buen primer cuarto de Ciclista. Fue claro en la ofensiva, jugó todo interno y tuvo un goleo repartido. Manuel Lambrisca hizo punta y lo siguieron Valentín Costa, Sinconi Bonetto, Matías Sesto y el cierre de Crhistian Boudet convirtiendo la última bola: 20-15.

Del Progreso se recuperó en el marcador a fuerza de triples y de la mano de Valentín Costa (3).

Algunos cambios que ensayó Ciclista en el inicio del segundo cuarto no dieron resultados y permitieron que Del Progreso se pusiera a tiro en el marcador. Más triples (Maranguello y Dupuy) hicieron replantear el juego al Verdirrojo, que luego de un tiempo muerto computado pudo corregir el rumbo.

También llegaron los triples para el local (Stanfield y Burgos) para retomar las riendas del juego y ponerse nuevamente al frente en el marcador.

En el cierre hubo un tiempo muerto de Kass, para jugar la penúltima bola. Sus jugadores se equivocan con el tiempo y le dejan a Ciclista los segundos necesarios para llegar a la canasta. Por supuesto el Verdirrojo se lo hizo pagar con iva y venía. Doble de Juan Ignacio Larraza y clausura perfecta del primer tiempo: 37-34.

El partido se terminó de emparejar en el tercer cuarto. Ciclista no pudo frenar la andanada de triples oponentes (Solis-Maranguello) y terminó por complicarse. Solo la aparición de Maximiliano Tamburini (2 triples seguidos) lo mantuvo en partido de cara al último cuarto.

El verdirrojo peleó los diez minutos finales siempre en desventaja. Siguió sufriendo los tiros externos de Del Progreso (Solis-Burgos) y le costó remar en contra de la corriente.

Sin embargo lo tuvo a Manuel Lambrisca (5 dobles) que se puso el equipo al hombro y le dio el empuje y gol necesarios para quedarse con la victoria.

Hasta la última bola convirtió el alero arremetiendo contra toda la defensa rionegrina.

Así ganó Ciclista, poniendo y poniendo hasta el último minuto ante un rival sumamente complicado.

El próximo fin de semana llega al Coliseo el equipo de Bahía Basket.

Anoche

Ameghino 106 vs Libertad 84

Villa San Martín 65 vs Jachal 74

Racing (Ch) 76 vs Rocamora 62

Central (Ceres) 95 vs Rivadavia (Mza) 68

Estudiantes (T) 68 vs Deportivo Norte 73

Salta Basket 90 vs San Isidro 104

Hoy

21 Quilmes vs Gimnasia (La Plata)

Mañana

21 Parque Sur vs Deportivo Viedma

21 Estudiantes (T) vs San Isidro

21 Pergamino vs Del Progreso

21.30 Villa Mitre vs Bahia Basket

22 Independiente (SdE) vs Deportivo Norte

Le resta a Ciclista en enero

30/1 Ciclista vs Bahia Basket

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre