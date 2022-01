Ciclista goleó a Tomás de Rocamora

Ciclista Juninense arrasó anoche con Tomás de Rocamora. Se impuso por 98 a 62 en un juego que lo ganó de punta a punta.

Despegó con un gran trabajo inicial de Boudet, Sinconi Bonetto y Lambrisca para después manejar el juego a gusto y paladar. Y no le quiso meter más goles.

Jugaron los pibes que generalmente no tiene tantos minutos en La Liga Argentina.

Mañana llega Del Progreso de General Roca en otro juego donde el Verdirrojo querrá seguir fortaleciendo la localía.

Anoche

Colón (Sf) 61 vs Jachal 64

Dep. Viedma 85 vs Estudiantes (C) 84

Zarate 73 vs Parque Sur 67

Salta Basket 101 vs Deportivo Norte 82

Independiente (Sde) 57 vs Rivadavia (Mza) 67

Hoy

20 Lanús vs Parque Sur

Mañana

20 Ameghino vs Libertad

20.30 Villa San Martín vs Jachal

21 Ciclista vs Del Progreso

21 Racing (Ch) vs Rocamora

21 Central (Ceres) vs Rivadavia (Mza)

21 Estudiantes (T) vs Deportivo Norte

____________________________________

