Batacazo de Argentino en Santa Fe

Argentino logró cortar la racha de derrotas en Santa Fe de la Vera Cruz. Anoche le ganó a Unión por 89 a 79, en una victoria clave puesto que en caso de empate ya lo venció dos veces.

En el balance general, la victoria fue clara, a pesar de errores y horrores que el equipo cometió durante el desarrollo del cotejo. Unión estuvo errático y nunca encontró el rumbo del juego.

De la gira de tres partidos, el ganable para Argentino era este. Y lo ganó. Los dos restantes serán de lucha ante rivales muy superiores.

Unión comenzó dominando las acciones. Metió la bola adentro de la pintura y sacó rápidos réditos con Everett (inclusive volcando pelotas) y Jaime.

Argentino lo dio vuelta antes del cierre 16-15 con la aparición de los triples de Rodríguez Suppi y la ventaja que pudo sacar Daniels al lado de la canasta. Después el Turco se asentó en el juego en la medida que llegaron los triples de Slider y Cangelosi, con un buen cierre de Cooper acertando la última bola para ganar 21-18.

El Azul sobrellevó el resultado ganador con altibajos en el segundo cuarto. Llegaron más triples (Cooper-Araujo-Slider-Daniels) que fueron determinantes para sostenerse arriba.

Sin embargo, algunos errores en el cierre del primer tiempo le dieron la derecha al local para recuperarse y ponerse nuevamente a tiro. Y menos mal que no le dieron a Jaime el último triple por considerarlo fuera de tiempo al lanzamiento. Así Argentino se fue al descanso largo ganando 43-36.

En el tercer cuarto, Argentino recibió 3 triples y metió 4. En el balance, fue caja de empleados. Negocio redondo para el Turco que mantuvo la diferencia a fuerza de bombas (2 de Daniels, Cooper y Suppi) y contó además con un buen pasaje de Pablo Alderete. Fue 65 a 56.

La estampida del Azul en el arranque del último cuarto fue lo que lo hizo tener un cierre sin sobresaltos. Llegaron más triples (Suppi, Cangelosi y Slider), bien Alderete y una mano de Daniels fue suficiente para cerrar el juego y hacer viajar la victoria a Las Morochas.

Mañana Argentino visita a Olímpico de La Banda.

Anoche

San Martín 86 vs Instituto 73

Olímpico 96 vs Hispano 70

Mañana

20 Platense vs Gimnasia (Cr)

20 Obras vs Comunicaciones

22 Riachuelo vs Hispano

22 Olímpico vs Argentino

Fixture Turco

Domingo 23

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28

21.30 Argentino vs San Lorenzo

Febrero para Argentino

Lunes 7

21.30 Argentino vs Ferro

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

____________________________________

