Ciclista recibe a Tomás de Rocamora buscando retomar la senda del éxito

Ciclista Juninense enfrenta esta noche un duro compromiso ante Tomás de Rocamora, en la continuidad de La Liga Argentina.

Más allá de la posición que ostenta en la tabla, los entrerrianos son un equipo que ha complicado a varios de los “cucos” del campeonato y esta noche viene al ganar al Coliseo del Boulevard.

Ciclista, que se le escapó en el cierre un partido ganable en Zárate, no puede perder más terreno en el campeonato y seguramente querrá fortificar la localía de cara a lo que viene en el certamen.

Dirigen desde las 21.30 el mendocino Ariel Rosas, el capitalino Lucas Sotelo y el puntaltense Alejandro Vizcaíno.

Hoy

21 Colón (Sf) vs Jachal

21.30 Dep. Viedma vs Estudiantes (C)

21.30 Ciclista vs Rocamora

21.30 Zarate vs Parque Sur

21.30 Salta Basket vs Deportivo Norte

22 Independiente (Sde) vs Rivadavia (Mza)

Sábado 22

20 Lanús vs Parque Sur

Domingo 23

20 Ameghino vs Libertad

20.30 Villa San Martín vs Jachal

21 Ciclista vs Del Progreso

21 Racing (Ch) vs Rocamora

21 Central (Ceres) vs Rivadavia (Mza)

21 Estudiantes (T) vs Deportivo Norte

21.30 Salta Basket vs San Isidro

Lunes 24

21 Quilmes vs Gimnasia (La Plata)

Valentín Costa: “Entrené y me sentí bien”

El base de Ciclista vuelve esta noche a jugar tras su ausencia en Zárate, por Covid-19 positivo. “Ya entrené y volví bien. Hubo dos días que la pase mal. En el entrenamiento estuve fuera de ritmo, pero al fin y al cabo bien, en líneas generales. Me quiero poner en forma rápido”, le contó a Democracia.

“En Ciclista la estoy pasando bien, se formó un grupo espectacular y la pasó bien adentro y fuera del campo. Estoy muy bien, cómodo”, comentó sobre su equipo. Por último, subrayó las virtudes del Verdirrojo: “Tenemos confianza plena en cada uno, trabajamos mucho y cuando seguimos el Plan las cosas siempre nos salen bien. Estamos con buena actualidad debido al trabajo”, finalizó.

____________________________________

Seguinos en Instagram