Araujo: “El equipo apoya a Juan Varas”

Argentino se encuentra en un momento complicado en la Liga Nacional y Mauro Araujo habló con Democracia sobre la actualidad.

El Turco tiene tres juegos vitales como visitante y el base mostró su apoyo para el actual entrenador, Juan Manuel Varas, además de hablar otros temas.

En cuanto a la pobre actualidad, el juninense dijo: “Claramente no fueron las mejores sensaciones estos juegos, no fueron ni cerca de lo que fuimos en los últimos partidos de fin de año, somos conscientes de eso y por eso no estamos descansando ni un segundo para poder así revertir la situación”.

En cuanto a lo individual, Araujo se encuentra en un buen momento y cumplió con su récord de puntos (21) en un juego de Liga A: “Estoy feliz por eso, pero amargado a la vez por la situación del equipo. Hubiera preferido que sea en otro contexto donde hubiésemos ganado y así poder disfrutarlo mejor”.

Ante los rumores que acechan al Turco, de que si no gana en la gira podría haber un cambio de DT, el ex Los Indios fue claro: “No solamente yo que ya lo tuve, sino que el equipo completo apoya a Juan Varas. Lo que nos falta, lo estamos buscando día tras día con todo el laburo que estamos haciendo para poder así revertirlo el mes que viene”.

Es importante la unión del grupo de jugadores para estos momentos y Araujo lo destaca: “Somos un grupo muy sano, divertido y que siempre está tirando para adelante. Entre todos estamos tratando de que este mal pasar sea lo más liviano posible y así poder trabajar más tranquilo”.

Por último, el jugador que pasó dos años por Ciclista en el TNA, analizó la Liga: “La Liga A esta muy pareja, más allá de que hay equipos con más presupuesto, ya está demostrado que cualquiera puede ganar en cualquier cancha teniendo un buen día. Eso me gusta porque nos motiva a seguir creciendo y mejorando”, concluyó.

Ginóbili en La Unión

Sebastián Ginóbili asumirá al frente de La Unión de Formosa en lugar de Eduardo Japez. La dirigencia fue en busca de un nuevo entrenador ante la complicada realidad deportiva que atraviesa el equipo en la Liga Nacional donde ocupa el penúltimo lugar de la tabla con cinco victorias en los 17 partidos jugados.

Para Ginóbili será su tercer club como entrenador en la Liga Nacional, recordando que se desempeñó por seis temporadas en Bahía Basket y luego fue contratado por Instituto de Córdoba. El reciente 2021 vivió su primera experiencia fuera del país dirigiendo en el básquet mexicano.

El bahiense, nacido el 10 de junio de 1972, luego de su carrera como jugador, tuvo su estreno como entrenador con Bahía Basket en 2013, dirigiendo en la institución hasta 2019. Fue pieza clave de ese proyecto que tenía como eje la formación de jugadores y que también logró sobresalir en el plano deportivo, incluso en el internacional obteniendo el subcampeonato en la Liga Sudamericana en 2016 y también el segundo puesto en la Liga de las Américas 2017.

En el medio de su prolongado ciclo en Bahía Basket, en 2015 fue designado como entrenador del seleccionado argentino juvenil M19.

Instituto de Córdoba fue su segundo club en la Liga. Allí llegó para arrancar la temporada 2019/20 y se desvinculó en medio de la 2020/21 en la competencia que se jugó en formato burbuja en Buenos Aires.

Iba a llegar la oportunidad mexicana. En septiembre del año pasado se puso en marcha la Liga de ese país y Ginóbili estuvo al frente de Panteras de Aguascalientes.



Hoy

20.30 Boca vs Platense

Viernes 21

21 Unión (Sf) vs Argentino

21.30 San Martín vs Instituto

22 Olímpico vs Hispano

Domingo 23

20 Platense vs Gimnasia (Cr)

20 Obras vs Comunicaciones

22 Riachuelo vs Hispano

22 Olímpico vs Argentino

Lunes 24

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 San Martín vs Regatas

Martes 25

20.30 Boca vs Gimnasia (Córdoba)

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Argentino

Miércoles 26

21 Peñarol vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa



Jueves 27

20 Obras vs Platense

21 Ferro vs Gimnasia (Cr)

Viernes 28

21 Oberá Tc vs Olímpico

21.30 Argentino vs San Lorenzo

22 Riachuelo vs La Unión Fsa

Sábado 29

11 Ferro vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Fixture Turco

Viernes 21

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28

21.30 Argentino vs San Lorenzo

