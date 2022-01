El juninense Eduardo “Chiche” Japez es el cuarto entrenador cortado de la temporada

Todavía no es oficial, pero el juninense Eduardo Japez se convertirá en el cuarto entrenador cortado de la temporada en la Liga Nacional.

Anteriormente, despidieron a Sebastián Saborido de Atenas, Ariel Rearte de Comunicaciones y Fabricio Salas de Riachuelo.

Japez había llegado para esta temporada al conjunto de Formosa, donde llegó a semifinales del Súper 20. Sin embargo, el andar en la Liga Nacional viene siendo distinto, con cinco triunfos en 17 partidos y en la anteúltima ubicación de la tabla.

Los candidatos a reemplazarlo son Ariel Rearte, Sebastián Saborido, Carlos Romano (acaba de dejar su lugar en Deportes Castro de Chile) y Sebastián Ginóbili. Podrían sumarse algunas alternativas más para el puesto.

Cambio de extranjeros

Comunicaciones de Mercedes no tuvo su mejor inicio de temporada. Al cambio de entrenador, con la llegada de Hernán Laginestra por Ariel Rearte, también se sumaron las llegadas de Federico Mariani y Santiago Bruera. Ahora las modificaciones pasaron por el lado de los extranjeros, dado que los de Corrientes anunciaron las llegadas de Samuel James Daniel y Frank Hasell Jr.

Ambos reemplazarán a Moses Greenwood, que promedió 6.8 puntos y 5 rebotes en 15 partidos, y Brandon Peterson, que jugó 14 encuentros con medias de 14.7 unidades y 6.6 recobres.

Frank Hasell Jr. es un ala pivote de 2.05 de altura. Viene de jugar en el Elitzur Yavnela liga de Israel, con promedios de 20.6 puntos, 12.4 rebotes y 2.4 asistencias en 17 partidos. Registra pasos también por Francia, Italia, Polonia y Turquía.

Samuel James Daniel, por su lado, es un alero de 2.03 de altura y 26 años. El MBC Mykolaiv de Ucrania fue su último paso, con 10.2 puntos y 4.1 rebotes de media en 13 partidos, con un 52.2% en tiros de campo y un 47.6% en triples.

Ambos ya están en Mercedes y a disposición del equipo. Comunicaciones tendrá sus próximos juegos en Capital Federal, donde enfrentará el 23 de enero a Obras y el 25 a Ferro.

Hoy

21 Olímpico vs Obras

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá Tc

21.30 Regatas vs Instituto

22 Quimsa vs Hispano



Jueves 20

20.30 Boca vs Platense



Viernes 21

21 Unión (Sf) vs Argentino

21.30 San Martín vs Instituto

22 Olímpico vs Hispano



Domingo 23

20 Platense vs Gimnasia (Cr)

20 Obras vs Comunicaciones

22 Riachuelo vs Hispano

22 Olímpico vs Argentino



Lunes 24

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 San Martín vs Regatas



Martes 25

20.30 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Argentino



Miércoles 26

21 Peñarol vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs La Unión Fsa



Jueves 27

20 Obras vs Platense

21 Ferro vs Gimnasia (Cr)



Viernes 28

21 Oberá Tc vs Olímpico

21.30 Argentino vs San Lorenzo

22 Riachuelo vs La Unión Fsa



Sábado 29

11 Ferro vs Unión (Sf)

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Fixture Turco

Viernes 21

21 Unión SF vs Argentino



Domingo 23

22 Olímpico vs Argentino



Martes 25

22 Quimsa vs Argentino



Viernes 28

21.30 Argentino vs San Lorenzo

Febrero para Argentino

Lunes 7

21.30 Argentino vs Ferro



Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino



Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino



Domingo 6

21 Platense vs Argentino



Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras



Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo



Jueves 17

22 La Unión vs Argentino



Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino



Lunes 21

21.30 San Martín vs Argentino



Jueves 24

21.30 Argentino vs Gimnasia (C)



Sábado 26

21.30 Argentino vs Instituto



Miércoles 30

21.30 Argentino vs Quimsa

Abril para Argentino

Domingo 3

20 Hispano vs Argentino



Martes 5

20 Obras vs Argentino



Viernes 8

21.30 Argentino vs Regatas



Miércoles 13

21.30 Argentino vs Peñarol



Viernes 15

21.30 Argentino vs San Martín.

