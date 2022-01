Platense derrotó a Hispano Americano

Platense debió trabajar duro y parejo para quebrar la resistencia de Hispano Americano de Río Gallegos, anoche en Vicente López. Finalmente ganó 77-73 con un ostensible repunte en el complemento. Hoy juegan Peñarol-Atenas y Riachuelo-Ferro.

Argentino, por su parte, visitará este viernes a Unión en Santa Fe de la Vera Cruz. Será el primero de tres juegos consecutivos en la ruta.

Anoche

San Lorenzo 68 vs Oberá Tc 70

Platense 77 vs Hispano 73

Hoy

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

22 Riachuelo vs Ferro

Miércoles 19

21 Olímpico vs Obras

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá Tc

21.30 Regatas vs Instituto

22 Quimsa vs Hispano

Jueves 20

20.30 Boca vs Platense

Viernes 21

21 Unión (Sf) vs Argentino

21.30 San Martín vs Instituto

22 Olímpico vs Hispano

Domingo 23

20 Platense vs Gimnasia (Cr)

20 Obras vs Comunicaciones

22 Riachuelo vs Hispano

22 Olímpico vs Argentino

Lunes 24

21 Instituto vs La Unión Fsa

21 San Martín vs Regatas

Martes 25

20.30 Boca vs Gimnasia (Cr)

21 Ferro vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Argentino

Fixture Turco

Viernes 21

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28

21.30 Argentino vs San Lorenzo

