Seis positivos en Zárate Basket y uno en Ciclista Juninense

La dirigencia de Zárate Basket informó que luego de la gira en Río Negro, los jugadores Rafael Banegas, Emilio Polese, Román Márquez, Agustín Brocal, Facundo Pascolatt y Lucas Andújar, dieron positivo de Covid-19. Por lo tanto no estarán en el partido contra Ciclista Juninense, mañana domingo.

El Verdirrojo, por su parte, no tendrá en sus filas a Valentín Costa que dio positivo en el hisopado para Covid.

En tanto este partido sería controlado por el capitalino Alejandro Trías, el platense Franco Ronconi y el barilochense Lucio Spanghero.

Hoy

20 Ameghino vs Colón (Sf)

Domingo 16

20 Deportivo Norte vs San Isidro

21 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21 Central (Ceres) vs Estudiantes (T)

21.30 Zárate vs Ciclista Juninense

Lunes 17

21 Racing (Ch) vs Estudiantes (C)

21 Quilmes vs Villa Mitre

21 Echagüe vs Independiente (O)

Martes 18

21 Gimnasia (La Plata) vs Bahía Basket

21 Colón (Sf) vs Independiente (O)

21.30 Libertad vs Estudiantes (T)

Ciclista en enero

16/1 Zárate Basket vs Ciclista

21/1 Ciclista vs Rocamora

23/1 Ciclista vs Del Progreso

30/1 Ciclista vs Bahía Basket

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

______________________________

