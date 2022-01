Ignacio Moral: “Nos quedó el sabor amargo en el final four, pero lo dejamos absolutamente todo”

Los Indios terminó el 2021 adjudicándose el Torneo AJB, contando claramente con el mejor plantel de la ciudad, ya que competía también en el Pre Federal. El equipo dirigido por Andrade llegó al Final Four y logró definirlo como local, pero increíblemente perdió los tres partidos y quedó a las puertas del ascenso.

Democracia dialogó con Ignacio Moral, jugador Canario, quien nos contó sus sensaciones: “Si bien nos quedó el sabor amargo de haber estado tan cerca del objetivo, creo que no nos podemos reprochar nada, dejamos todo. A la larga hicimos un gran torneo y en el final four los tres partidos fueron parejos, se definieron en los últimos minutos y tuvimos la mala suerte de no poder cerrarlos como queríamos, lamentablemente”.

El basquetbolista linqueño analizó también lo que fue el Torneo AJB: “Sobre el campeonato local, creo que hicimos un gran torneo de principio a fin, gracias a que todos estuvimos comprometidos a lo largo del certamen, ya sea en cada partido y entrenamiento, fuimos un equipo largo con una buena rotación y gracias a eso pudimos llegar muy bien al final de torneo”.

El pivot fue refuerzo del Canario y contó su experiencia: “Personalmente me sentí muy bien, si bien fueron dos torneos donde el descanso era poco debido a la competencia que teníamos, el balance fue positivo. Fue un año donde me tocó aprender de mis errores y así seguir sumando para lo que viene, por suerte gracias a mis compañeros y cuerpo técnico, las cosas se hicieron más fáciles y así uno se siente más tranquilo y seguro”.

También subrayó la importancia del grupo humano: “Si bien el equipo fue uno de los mejores grupos en el cual me tocó estar, ya que personalmente me recibieron de diez y me sentí uno más desde el primer día, fue un grupo muy unido donde cada uno dio todo siempre, donde nos tocó entrenar muy duro durante todo el año y eso se vio reflejado dentro de la cancha, siempre todos tiramos para el mismo lado y nunca hubo un reproche, pelea o discusión que genere un mal ambiente dentro del mismo, lo único malo que tuvimos fueron las lesiones lamentablemente”.

Así las cosas, Los Indios buscará repetir en el torneo Local, pensando en el próximo Pre Federal que comenzará a mediados de 2022.

Resumen del final four

Jornada 1

Independiente Tandil 63 vs Racing Ol. 68

Los Indios 76 vs Náutico San Pedro 84

Jornada 2

Náutico San Pedro 66 vs Independiente Tandil 82

Los Indios 89 vs Racing de Olavarría 90

Jornada 3

Los Indios 68 vs Independiente Tandil 72

Racing Ol. 84 vs Náutico San Pedro 66.

____________________________________

Seguinos en Instagram