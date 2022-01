Otra derrota Turca en Las Morochas

La incapacidad de Argentino para saber que Olímpico, con un equipo corto por varios casos de Covid, iba a jugar a ganar el partido de afuera lo hizo sucumbir en cuarenta minutos de juego.

Los bandeños fueron superiores con un ramillete de jugadores que aprovechó el exceso de licencias defensivas de Argentino para llenarlo de triples (11) y llevarse la única victoria en esta salida de tres partidos en la ruta.

Mal comienzo para el Turco. Sufrió lanzamientos de afuera y de adentro. Y tras demorarse el tiempo muerto computado de Argentino (llegó después que Leonardo Lema le volcara la pelota en la cara a toda Las Morochas) la visita se disparó 17-6. Olímpico lo tuvo a Santiago Arese que le solucionó un sinfín de situaciones en el piso de madera flotante y por eso goleó 22-11.

La reacción de Argentino llegó cuando se equivocó Olímpico. Arese al Banco (y sin faltas personales en su haber). Caja de empleados. Rodríguez Suppi (2 triples, 1 doble, 1 simple) le marcó el camino ofensivo al local y lo siguieron Cooper, Araujo y la colaboración de Correa, Cangelosi y Daniels. Suficiente para descontar 33-37 al cierre del primer tiempo. Por cómo se planteó el partido, un regalo para el Turco.

Mejoró sustancialmente el juego de Argentino en el tercer cuarto. Cerró los caminos al aro en la pintura y los triples oponentes no alcanzaron más que para sostenerlo en partido, a pesar que perdió numéricamente 51-49.

Un buen empuje de Mauro Araujo en el inicio, Alderete empatando el juego en 40 y el resto todo de Cooper (1 triple, 2 dobles, 2 simples).

Sin embargo, la misma vieja historia se repitió en los diez minutos finales. Displicencia defensiva, 4 triples adentro (3 de un mismo jugador, Federico Grun) y chau partido. A correr de atrás un juego que había estado a tiro para ganarlo.

Una vez que Olímpico pasó al frente, lo definió con los lanzamientos libres. Más de Grun (4), Morales (4) y Clark (2).

Anoche

Platense 65 vs Peñarol 86

Hoy

20 San Lorenzo vs San Martín

21 Oberá Tc vs Unión (Sf)

21 Instituto vs Regatas

Fixture Turco

Domingo 16

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28

21.30 Argentino vs San Lorenzo.

