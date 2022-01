Elsener se casó vía Zoom

Alexis Elsener, jugador de baloncesto, y Agostina Villafañe contrajeron matrimonio vía zoom. Èl juega en la tercera división de la liga japonesa desde el año pasado y ella reside en Villa María, Córdoba.

El basquetbolista del Veltex Shizouka relató cómo pudo converger entre su profesión, el amor y la pandemia que atraviesa el mundo.

El Covid-19 está en todas partes y su origen permitió diversas limitaciones, Elsener no puede estar cerca de los suyos, pero tiene amigos que suplen parcialmente la ausencia familiar. “Es un poco difícil, pero se lleva todos los días. Si bien no tengo ni mi pareja, ni a nadie conmigo, puedo contar con Facundo Müller y Guido Fabri, que son los actuales entrenador y asistente del equipo, así que re bien, la verdad que muy contento y el día a día se hace más tranquilo”.

También agregó que “Está afectando a todas las disciplinas de todos los deportes del mundo. Justamente, los encuentros este fin de semana se suspendieron porque los dos equipos que íbamos a enfrentar están con contagiados. Nosotros tenemos que cuidarnos y seguir haciendo nuestro trabajo”, expresó el alero.

La cultura asiática es muy distinta y con la pandemia, las restricciones aumentaron, por ello su matrimonio se aceleró, ya que Japón no deja entrar a nadie que no sea familiar directo. Es por ello que su Agostina fue quien tuvo la idea e investigó sobre el tema.

“El nuevo código facilita el matrimonio a distancia, y bueno, ya que mi profesión me ayuda a saber un poco más estas cosas, por ser abogada tenía pleno conocimiento que se podía hacer. Cuando íbamos a iniciar los trámites me había comunicado con una pareja, quienes fueron los primeros en el año 2020 en contraer matrimonio a distancia: ella estaba en Japón y él en Temperley, Buenos Aires”, contó Villafañe.

En estos últimos años, por su profesión, su GPS lo llevó a distintas provincias; por ejemplo Formosa, donde se conoció con su esposa. Luego, a naciones, entre ellas Uruguay, México, Colombia y Japón; este último completamente diferente, ya que no solo que tiene que adaptarse al idioma, sino que también a su cultura. Mientras en Argentina se duerme, él ya está despierto y viceversa debido a las doce horas de diferencia.

El cordobés confiesa que no fue fácil, pero pudo adaptarse: “ A principio se hizo un poco complicado congeniar con mis compañeros, poder establecer un diálogo y siempre estuve apegado a Facundo y a Guido. Pero tenemos un traductor que me fue acercando a mis compañeros y hoy por hoy, no me manejo normal. Pero los puedo saludar, puedo decirles cómo están, podemos charlar en inglás con lo poquito que sabemos cada uno, la verdad que se hace muy fácil así”.

Su llegada al país oriental se dio gracias al técnico argentino Facundo Müller, quien se comunicó con él, luego que terminó su temporada con el Goes de Uruguay. “ Facu tenía las ganas que me sume al equipo, me explicó un poco como es la situación del club que es muy bueno, de que era un club serio.

"Tenía las expectativas para hacer un buen campeonato, que querían mejorar las posiciones del año pasado, que querían hacer un equipo competitivo. Le dije que sí, que estaba muy contento. Es una cultura que quería conocer y la verdad que me gusta muchísimo, la forma de vivir que tienen. Lo que es la parte de la cultura, de la tecnología, así que fue rápida la decisión. La verdad que estoy muy contento de estar aquí”, reflexionó Elsener.

Su aventura en el país asiático también se dio gracias a su compañera de vida, quien lo apoya en sus decisiones. Agostina narró: “La idea es, cuando uno forma una pareja, saber cuáles son siempre las decisiones que se toman en conjunto, los pro y contra; esa fue una de las decisiones que tomamos juntos, de que al lugar donde se tenga que ir, yo lo voy acompañar”. También agrego que si bien cuesta un montón porque ellos tienen muchos viajes, fue una de las primeras conversaciones que tuvimos desde que nos conocimos, de que las cosas iban a ser así”.

Sobre la vida en Japón, el alero reconoce que: “Las costumbres son lindas, al principio te llaman mucho la atención: la comida, cosas raras, comidas nuevas, pero la verdad es que me ha gustado todo, me ha gustado mucho la infraestructura que tienen, los trenes bala, la tecnología, las mismas canchas de básquet donde entrenamos o competimos, que jugamos, la verdad es que es de primer nivel”, a lo que complementa su esposa: “Las costumbres son tan distintas a las nuestras, nos permite aprender un montón de cosas, ver otras realidades, pero para tenerlo en cuenta en nuestras vidas”.

