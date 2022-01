Ganó Zárate Básquet, el próximo rival de Ciclista Juninense este domingo

El próximo rival de Ciclista Juninense, Zárate Básquet, goleó a Del progreso de General Roca 99 a 80. Este domingo ambas entidades reeditarán un viejo clásico del noroeste bonaerense, a la vera del Paraná de las Palmas.

Anoche

Del Progreso 80 vs Zárate 99

Hoy

21 Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Independiente (O)

21.30 San Isidro vs Libertad

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Miércoles 12

21 Jachal vs Barrio Parque

21 Estudiantes (T) vs Echagüe

21 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Salta Basket vs Villa San Martín

Jueves 13

21 Lanús vs Racing (Ch)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Barrio Parque

Viernes 14

21 Del Progreso vs Deportivo Viedma

21 Independiente (O) vs Independiente (Sde)

21.30 Zarate vs Pergamino

21.30 Bahía Basket vs Villa Mitre

21.30 Salta Basket vs Echagüe

Sábado 15

20 Ameghino vs Colón (Sf)

Domingo 16

20 Deportivo Norte vs San Isidro

21 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21 Central (Ceres) vs Estudiantes (T)

21.30 Zárate vs Ciclista Juninense

Lunes 17

21 Racing (Ch) vs Estudiantes (C)

21 Quilmes vs Villa Mitre

21 Echagüe vs Independiente (O)

Martes 18

21 Gimnasia (La Plata) vs Bahía Basket

21 Colón (Sf) vs Independiente (O)

21.30 Libertad vs Estudiantes (T)

Ciclista en enero

16/1 Zárate Basket vs Ciclista

21/1 Ciclista vs Rocamora

23/1 Ciclista vs Del Progreso

30/1 Ciclista vs Bahia Basket

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

