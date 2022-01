El exArgentino de Junín, Antoni Vicens, refuerza a Instituto Central Córdoba

Antoni Vicens es el nuevo refuerzo de Instituto Central Córdoba. Nació en Palma de Mallorca, España, el 27 de marzo de 1990. Tiene 31 años, mide 2,03 metros de altura y se desempeña como pivot.

Viene de jugar en Colombia, más precisamente, en el Cimarrones Caribbean Storm, donde compartió equipo con otro refuerzo de la Gloria, Mariano Fierro.

Toni cuenta con una vasta experiencia; integró equipos de España, Austria, Francia y Colombia. Además, fue parte del seleccionado español que disputó el Mundial U19 de Nueva Zelanda. Pero también tiene antecedentes en la Liga Nacional de Argentina. Fue en el conjunto de Argentino de Junín, donde jugó en el cierre de la temporada pasada (2020/2021). En el Turco, Vicens promedió 16.9 puntos y 7.6 rebotes en 31 partidos.

Brote de Covid en Olímpico, próximo rival de Argentino

El club santiagueño notificó que cuatro jugadores y dos integrantes del cuerpo técnico, los exmilrayitas Leonardo Gutiérrez y Raymundo Legaria, no pudieron viajar hacia Mar del Plata para el choque anoche.

Esta siendo una constante en las últimas semanas y, todos los equipos pasan por esta situación. Incluso, Peñarol de Mar del Plata jugó su partido frente a Riachuelo con sólo 6 jugadores disponibles, y así y todo lo pudo ganar.

El conjunto santiagueño confirmó en las últimas horas seis casos de coronavirus en su plantel, que viajó a Buenos Aires para continuar con la disputa de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). La institución de La Banda reveló que “luego de los testeos realizados antes de viajar” dos integrantes del cuerpo técnico y cuatro basquetbolistas están contagiados con el virus de Covid-19.

Tanto el DT principal, Leonardo Gutiérrez, como uno de sus asistentes, Raymundo Legaria, dieron resultado positivo en coronavirus. Y entre los jugadores, que debieron ser aislados en sus domicilios, figuran el base Luciano Cáceres, el alero Federico Grun, el ala pivote Francisco Filippa y el interno juninense Damián Tintorelli. A partir del contagio que invade al campeón olímpico y su principal colaborador, el conjunto "negro" fue conducido anoche, en el duelo pautado ante Peñarol de Mar del Plata, por el binomio integrado por José Gerez-Francisco Gutiérrez.



Anoche

Hispano 67 vs Gimnasia (Cr) 84

Peñarol 84 vs Olímpico 65

Unión (Sf) 67 vs Boca 90

Comunicaciones 20 vs San Lorenzo 0

Oberá Tc 79 vs Platense 87

San Martín vs Quimsa

Hoy

22 Riachuelo vs Regatas

Martes 11

20 Obras vs Olímpico

21 Unión (Sf) vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Boca

22 La Unión Fsa vs Quimsa

Miércoles 12

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

Jueves 13

21 Platense vs Peñarol

21.30 Argentino vs Olímpico

Fixture Turco

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo

Febrero para Argentino

Lunes 7

21.30 Argentino vs Ferro

Miércoles 16

21 Ferro vs Argentino

Viernes 18

21 Boca Jrs. vs Argentino

Marzo para Argentino

Martes 1

21.30 Argentino vs Oberá TC

Viernes 4

21 Peñarol vs Argentino

Domingo 6

21 Platense vs Argentino

Jueves 10

21.30 Argentino vs Obras

Sábado 12

21.30 Argentino vs Riachuelo

Jueves 17

22 La Unión vs Argentino

Sábado 19

21.30 Regatas vs Argentino