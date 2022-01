Victoria de Ciclista para trepar al segundo puesto

Ciclista tuvo una reanudación positiva en La Liga Argentina y derrotó a Racing de Chivilcoy por 76 a 68. Este resultado le permitió quedar segundo y pisándole los talones al líder, Deportivo Viedma.

Tuvo un primer tiempo bueno y un segundo regular. En el balance fue ligeramente superior y obtuvo una merecida victoria.

El quinteto Verdirrojo pegó de movida logrando gol de afuera con Valentín Costa, Matías Cesto y Gian Franco Sinconi. El resto fue de Crhistian Boudet que ganó hasta dos veces consecutivas los rebotes ofensivos y metió cuanta pelota se le cruzó por el camino.

Esta estampida inicial le permitió al quinteto de Daniel Jaule hacer un parcial de 25-18, lo que lo hizo viajar cómodo en el segundo cuarto.

Valentín Duvanced apareció para darle continuidad a Ciclista en el goleo y Kieston Stanfield aportó tres puntos para comenzar a carretear.

Racing de Chivilcoy, diezmado por casos de Covid positivo (el juninense Joaquín Gamazo, uno de los afectados) tuvo varias oportunidades de descontar. Sin embargo abolló el aro.

Ciclista se fue al descanso largo ganando por 40-29.

Esta milimétrica mejoría visitante se hizo extensiva al tercer cuarto donde descontó tres puntos más y se puso a un dígito a diez minutos del final (57-49).

Ricardo Fernández se puso el equipo al hombro (1 triple, 3 dobles) y el resto acompañó como pudo. Los triples (Sinconi Bonetto, Boudet y Tamburini) salvaron a Ciclista de la desidia.

Y en el tercer cuarto Racing le terminó de complicar la existencia al Verdirrojo. Erbel de Pietro cumplió un papel preponderante en el equipo y lo acompañó Jeremías Gamboa. Un triple de Alejo Barrales dejó el juego 65-63 y Ciclista comenzó a buscar otras opciones. La respuesta llegó de la mano de Valentín Duvanced, al tiempo que el americano Kieston Stanfield le dio la solución definitiva en el cierre propiamente dicho del juego.

Ciclista viajará a Zárate el próximo domingo 16 para enfrentar al local.

Anoche

Colón (Sf) 71 vs Deportivo Norte 75

Villa Mitre 81 vs Quilmes 69

Bahía Basket 91 vs Gimnasia (La Plata) 87

Estudiantes (C) 73 vs Estudiantes (Ola) 81

Jachal 69 vs Independiente (O) 96

Ciclista 76 vs Racing (Ch) 68

Del Progreso 80 vs Zárate 99

Hoy

21 Estudiantes (T) vs Villa San Martín

21.30 Salta Basket vs Ameghino

22 Independiente (Sde) vs Echagüe

Martes 11

21 Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Independiente (O)

21.30 San Isidro vs Libertad

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Miércoles 12

21 Jachal vs Barrio Parque

21 Estudiantes (T) vs Echagüe

21 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Salta Basket vs Villa San Martín

Ciclista en enero

16/1 Zárate Basket vs Ciclista

21/1 Ciclista vs Rocamora

23/1 Ciclista vs Del Progreso

30/1 Ciclista vs Bahia Basket

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista