Argentino hisopó a todo el plantel

Argentino recibirá mañana la visita de La Unión de Formosa, en otro partido clave. Será desde las 21.30 en El Fortín de las Morochas con arbitraje del capitalino Pablo Estévez, el mendocino Pablo Leyton y el entrerriano Javier Mendoza.

En tanto, ayer se hisopó el plantel completo de acuerdo al protocolo vigente para Covid-19. Los resultados fueron negativos. Es una buena noticia.

Lema se sumó a Tintorelli en Olímpico

Olímpico comenzó su trabajo preparatorio para encarar la parte más importante de la Liga Nacional y lo hizo con las dos caras nuevas: Damián Tintorelli, pivote que volvió al club como uno de los jugadores emergentes más codiciados del mercado, y Leonardo Lema, el alero-ala pivote pampeano que viene de mantener la categoría con Atenas, conseguir el ascenso con Unión y con un reciente paso por Uruguay.

Los objetivos y la visión de Tinto

Tras su paso por Uruguay, Damián retornó a La Banda para cumplir su tercera temporada, la primera fue en la 2017/18 y luego en la 2019/20. "Estoy muy contento por la vuelta a Olímpico que se dio este último tiempo. Si bien hubo una chance de arrancar la Liga, no se hizo por un tema contractual que tenía en Uruguay. Tanto mi familia como yo siempre estamos muy agradecidos de volver a Olímpico, un club que siempre tuvo la mejor predisposición posible, que me tienen en cuenta para los proyectos deportivos con el armado de buenos equipos para competir", señaló el pivote.

En relación a su inserción en el elenco de Leonardo Gutiérrez, el experimentado interno expresó: "Con la salida de Buchanan, el equipo dejó un puesto vacío y quedó corto en esa rotación a pesar del gran aporte que está haciendo Francisco Filippa. Habiendo tantas giras y partidos seguidos, por ahí se siente. Yo le voy a dar una mano en el juego de poste y alargar un poco el equipo. Eso hoy marca un poco la diferencia, tener una formación un poco más larga en las rotaciones, porque al jugar tan seguido el equipo baja un poco y lo que se busca es mantener el nivel".

Si bien Tintorelli estuvo una temporada y media en Uruguay, no perdió de vista la Liga Nacional. "La temporada pasada se ha acortado un poco el presupuesto lógicamente por jugar sin público. Pero ahora que ha vuelto la gente, ha crecido bastante en relación con la temporada pasada, los equipos se armaron con buenos planteles para competir. La veo muy pareja a esta Liga y eso se refleja en los resultados y en un montón de aspectos", agregó.

Finalmente, analizó su paso por la liga uruguaya. "Yo estaba jugando en una liga también bastante pareja, donde por ahí la diferencia la hacían los extranjeros de buen nivel que tenían oportunidad de contratar por la estabilidad que tienen con el dólar. Se jugaba toda en Montevideo y no tenía que viajar. Me voy a tener que habituar a ese desgaste de hacer las giras, pero no me va a costar porque he jugado muchos años la competencia nacional", concluyó.

La alegría de Leo Lema

Tras su corto paso por Defensor Sporting de la liga uruguaya, donde fue compañero de Tintorelli, el alero de 23 años y 2m03 comentó lo que significa este torneo a la competencia local, en este caso con el Negro: "Estoy con unas expectativas altas de volver a la Liga y llegar a un equipo como Olímpico que siempre pelea, que es respetado por todos y que siempre juega duro. Todo me pone muy contento".

Al hablar sobre su decisión de tomar la opción de Olímpico, Lema comentó: "Cuando me llamó Leo (Gutiérrez) no dudé mucho, los dirigentes se pusieron en contacto rápido haciendo todo muy fácil para que mi llegada sea posible. Estoy muy agradecido, ahora solo queda devolverles esa confianza que me dieron". Para terminar, Leo confesó estar preparado para sumarse a la tendencia del equipo aportando intensidad en los dos costados de la cancha y juego físico.

Anoche

Ferro vs La Unión Fsa

Peñarol 91 vs Riachuelo 80

Hoy

21.30 Atenas (Cba) vs Obras

Mañana

21 Ferro 75 vs Riachuelo 73

21 Oberá Tc vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Platense

21.30 Regatas vs Quimsa

21.30 Argentino vs La Unión Fsa

Sábado 8

20 Instituto vs Obras

Domingo 9

20 Hispano vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Olímpico

21 Unión (Sf) vs Boca

21 Comunicaciones vs San Lorenzo

21 Oberá Tc vs Platense

21.30 San Martín vs Quimsa

Lunes 10

22 Riachuelo vs Regatas

Martes 11

20 Obras vs Olímpico

21 Unión (Sf) vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Boca

22 La Unión Fsa vs Quimsa

Miércoles 12

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

Jueves 13

21 Platense vs Peñarol

21.30 Argentino vs Olímpico

Fixture Turco

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa



Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas (Cba)

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo

______________________________

