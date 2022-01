Cristian Cardo: “Me sorprendió el corte de Argentino, pero entendí la situación”

El alero Cristian Cardo habló con Democracia acerca de su fugaz paso por Argentino. El joven jugador completó el Súper 20 y un puñado de partidos en la Liga, pero al no llegar el rendimiento esperado, volvió Jonatan Slider, y la dirigencia, con el aval de Varas, decidió prescindir del ex-Salta, que contó sus sensaciones.

El corte

“Si, me sorprendió, pero entendí la situación y trate de enfocarme en mí, en que no me afecte y estar lo mejor preparado para las nuevas oportunidades que por suerte se dieron bastante rápido”.

Su llegada a Malvin

“Me encuentro realmente bien, siento que mi paso por Malvin fue muy bueno, sigo entrenando y preparándome para poder responder de la mejor manera posible sea cual sea mi próximo destino”.

Su mes en Uruguay

“La verdad que tanto el club como la gente de Malvin me trataron de manera excelente; fue una de las mejores experiencias que tuve tanto deportivamente como afuera de la cancha. Jugar en otro país me gustó mucho y ojalá se repita”.

Una posible vuelta a la Liga

“Soy consciente de que mi objetivo es poder establecerme en la Liga y para eso estoy preparándome todos los días”.

Aspectos a mejorar

“Debo mejorar un poco de todo la verdad, mi cuerpo y la defensa creo que son las principales cosas donde tengo que trabajar más y tratar de mejorar lo más pronto posible”.

Cuatro contagios en Peñarol

Los basquetbolistas Al Thornton, Lucas Gorosterrazu, Joaquín Cabrera e Ignacio Bednarek dieron positivo de coronavirus y se encuentran aislados, aunque en buen estado de salud.

Ninguno de ellos podrá estar presente el miércoles cuando el equipo marplatense reciba a Riachuelo de La Rioja por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

Las bajas de último momento no hacen más que confirmar la necesidad de realizar una o dos contrataciones para cubrir las dos fichas vacantes que hoy tiene la plantilla peñarolense: una desde comienzo de temporada y otra provocada por la lesión de Federico Marín.

El reglamento esta temporada es claro. Si un equipo no puede presentarse a causa de contagios de Covid, pierde los puntos. Eso es lo que se supone le ocurrirá a San Lorenzo de Almagro, que entre cuerpo técnico y basquetbolistas tiene 22 contagios y no podría realizar la gira por el litoral (Oberá Tenis Club, Comunicaciones y Unión de Santa Fe) que tenía programada entre el viernes 7 y el martes 11.

Leandro Ramella, una vez más, deberá poner parches como en las últimas dos presentaciones como local. Ya entonces no pudo contar con dos habituales titulares como Marín y Thornton.

Hisopados de Quilmes

Los dirigentes de Quilmes observan con preocupación los contagios en Aldosivi y Peñarol puesto que el equipo debe jugar el viernes y el domingo en Bahía Blanca. Los testeos al plantel “tricolor” se realizarán hoy miércoles, a cuarenta y ocho horas del primer partido ante Bahía Basket por la reanudación de la Liga Argentina.

Fierro llegó a Instituto

Instituto anunció la incorporación del interno Mariano Fierro para el equipo que conduce Lucas Victoriano. El ala pivot de 35 años y 2mts viene de disputar las semifinales de la Liga de Colombia con Caribbean Storm.

Por la Liga, su último club fue Comunicaciones de Mercedes en la temporada pasada. Sus actuaciones lo llevaron a ser el segundo jugador más eficiente con un promedio de 20.6 y lideró la tabla de los rebotes con un 9,9%. Además, se posicionó en el octavo lugar en las estadísticas de los goleadores con un promedio de 15.2 en 41 partidos jugados.

El oriundo de Chascomús, provincia de Buenos Aires, tiene una larga trayectoria en clubes nacionales. Visitó la casaca de Estudiantes (Olavarría), Gimnasia (LP), San Martín (Corrientes), Regatas, Boca Juniors, Peñarol, Atenas, Libertad, Hispano y Ferro antes de pasar a “Comu”. Su primera experiencia internacional fue en el 2007 en El Cosmos de El Salvador.

Ahora comenzará un nuevo camino en su carrera con la roja y blanca.

Alessio, refuerzo de Riachuelo

Ignacio Alessio nuevo refuerzo de Riachuelo Nacido en Santa Fe, de 34 años de edad, se desempeña en la posición de pivot. Llega en reemplazo del extranjero Tony Farmer que no seguirá en la institución. Así lo anunció oficialmente Riachuelo en sus redes.

Alessio jugó la 20-21 en Instituto donde cerró con 9.9 ppp, 4.1 rpp, 0.7 app en 43 partidos disputados con la gloria. Su mejor partido fue ante Bahía Basket (23 pts, 7 rebotes y +29 de valoración).

Finalmente, Daniel Farabello será el DT del equipo profesional. La comisión directiva del Club Riachuelo resolvió que se haga cargo del primer equipo en forma interina. Estará acompañado como asistente por Gonzalo Castillo. Reemplazará oficialmente a Fabricio Salas, quien dejó al equipo tras decisión de la dirigencia.

Hoy

21 Ferro vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Riachuelo

Mañana

21.30 Atenas (Cba) vs Obras

Viernes 7

21 Ferro vs Riachuelo

21 Oberá Tc vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Platense

21.30 Regatas vs Quimsa

21.30 Argentino vs La Unión Fsa

Sábado 8

20 Instituto vs Obras

Domingo 9

20 Hispano vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Olímpico

21 Unión (Sf) vs Boca

21 Comunicaciones vs San Lorenzo

21 Oberá Tc vs Platense

21.30 San Martín vs Quimsa

Lunes 10

22 Riachuelo vs Regatas

Martes 11

20 Obras vs Olímpico

21 Unión (Sf) vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Boca

22 La Unión Fsa vs Quimsa

Miércoles 12

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

Jueves 13

21 Platense vs Peñarol

21.30 Argentino vs Olímpico

Fixture Turco

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo.

____________________________________

