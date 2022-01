Mañana se reanuda la Liga Nacional de Básquetbol

Sin respiro y tras las fiestas de fin de año, mañana miércoles se reanuda la Liga Nacional de Básquetbol con los partidos entre Ferro Carril Oeste - La Unión de Formosa, y Peñarol de Mar del Plata-Riachuelo de La Rioja.

Argentino, por su parte, juega este viernes en nuestra ciudad recibiendo la visita del quinteto formoseño orientado por el juninense Chiche Japez. Detalle:

Mañana

21 Ferro vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Riachuelo

Jueves 6

21.30 Atenas (Cba) vs Obras

Viernes 7

21 Ferro vs Riachuelo

21 Oberá Tc vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Platense

21.30 Regatas vs Quimsa

21.30 Argentino vs La Unión Fsa

Sábado 8

20 Instituto vs Obras

Domingo 9

20 Hispano vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Olímpico

21 Unión (Sf) vs Boca

21 Comunicaciones vs San Lorenzo

21 Oberá Tc vs Platense

21.30 San Martín vs Quimsa

Lunes 10

22 Riachuelo vs Regatas

Martes 11

20 Obras vs Olímpico

21 Unión (Sf) vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Boca

22 La Unión Fsa vs Quimsa

Miércoles 12

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

Jueves 13

21 Platense vs Peñarol

21.30 Argentino vs Olímpico

Fixture Turco

Viernes 7 de enero

21.30 Argentino vs La Unión de Formosa

Jueves 13 de enero

21.30 Argentino vs Olímpico

Domingo 16 de enero

21.30 Argentino vs Atenas de Córdoba

Viernes 21 de enero

21 Unión SF vs Argentino

Domingo 23 de enero

22 Olímpico vs Argentino

Martes 25 de enero

22 Quimsa vs Argentino

Viernes 28 de enero

21.30 Argentino vs San Lorenzo.

