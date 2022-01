Ciclista Juninense regresó a los entrenamientos con el pensamiento puesto en Racing de Chivilcoy

El verdirrojo volvió a las prácticas ayer 2 de enero con la mente puesta en el partido del domingo 9 ante Racing de Chivilcoy en el Coliseo del Boulevard. El equipo de D´Ambrosio es un claro candidato a salir campeón y por eso Ciclista deberá mantener la concentración los 40 minutos si es que quiere llevarse el triunfo. Los de Jaule vienen de ganar 5 de los últimos 6 partidos.

Entrenamientos

Cómo dijo Jaule a Democracia, la clave del equipo es la sumatoria de entrenamientos. El equipo verdirrojo tendrá doble turnos hasta el día del partido y además los jugadores cumplieron a rajatabla los trabajos que les dejó el PF, volviendo todos de formar excelente. “Son un gran grupo, todos profesionales, no vamos a tener problemas de ningún tipo”, le había manifestado el entrenador a este medio días atrás.

La neurociencia sigue en el club

Este año, Ciclista incorporó a Silvina Espila al cuerpo técnico, trabajando la Neurociencia en sus jugadores. Sin duda es una gran medida para no dejar nada librado al azar y achicar el margen de error.

Norte sumó a Alorda

Franco Alorda es la nueva incorporación de Deportivo Norte para lo que resta de La Liga Argentina. El ala pivote llega en reemplazo de Ignacio Galardo.

Franco tiene 22 años, 2.00 de altura, y es oriundo de Sauce, al sur de la provincia de Corrientes. Comenzó su relación con la naranja a los 12 años en el Club Juventud de San José de Feliciano, un pueblo de la provincia de Entre Ríos. Los casi 50 km que lo separaban del club no fueron motivo suficiente para bajar los brazos, viajó, entrenó y potenció sus ganas de crecer cuando entró en el programa altura de la CABB (proyecto enfocado para los chicos de gran talla).

Fue ahí mismo que diversas instituciones comenzaron a ver su juego y su potencial, San Martín de Corrientes fue el elegido para hacerse cargo de su formación, dando sus primeros pasos a nivel profesional en la Liga de Desarrollo. En el 2020 lo cedieron a préstamo a Atenas de Patagones para debutar en La Liga Argentina por primera vez en su carrera y en esta temporada volvió a vestir los colores del Santo correntino para ser parte del plantel de Liga Nacional.

Norte necesitaba una presencia en la pintura y la propuesta de la contratación de Franco, coincidió con la idea que tenía el cuerpo técnico. En cuanto a sus características, el interno sostuvo: “Soy muy rápido para lo alto que soy y bastante versátil, puedo defender los cambios de marca bastante bien del 1 al 5 y creo que lo más sobresaliente que tengo es el pick y rolar muy rápido al aro, puedo jugar de 4 y 5. Coincido mucho con el estilo de juego de Norte”.

Sobre su llegada al club explicó: “La verdad es que no venía sumando minutos en Liga lo que hizo que empiece a buscar club y surgió la posibilidad de Norte la cual no dude en tomar, necesitaba minutos, sumar mucha más experiencia y seguir desarrollándome. Me hablaron muy bien del club y ayudó mucho a tomar mi decisión”.

Por último, en cuanto a sus expectativas, Franco exteriorizó: “Las perspectivas siempre son altas, en lo personal seguir desarrollándome y sumar minutos, aportar al equipo tomando decisiones. En lo grupal principalmente me gustaría ayudar al equipo a entrar en playoffs y dar una mano a los chicos en todo lo que pueda, tengo muchas ganas de seguir avanzando más y más durante la temporada”.

La semana próxima, Franco se encontrará con sus nuevos compañeros para conocer las instalaciones y comenzar a entrenar de cara a la reanudación de la competencia.

Vélez en Independiente

En plena etapa de receso de la competencia, Independiente de Santiago del Estero se sumergió en un movimiento de piezas de su estructura. Tras la salida de Ezequiel Martínez de común acuerdo con el club y por razones personales, en su lugar se confirmó la llegada del escolta Máximo Velez. El ex Nicolás Avellaneda tuvo una gran actuación en el PreFederal y llega en un gran momento deportivo.

Por su parte el técnico Fabián Daverio compartió su balance del desenvolvimiento del equipo en la temporada: "Tras una primera fase positiva entre victorias y derrotas, jugando de forma regular, no así en esta segunda parte donde no quedamos conformes debido a algunas lesiones o desgaste de algunos partidos seguidos”.

El entrenador agregó más detalles de su lectura: “Igualmente el equipo demostró un buen juego y que puede plantarse de igual a igual ante cualquier equipo. Hacernos fuertes de local para lo que se viene será uno de los objetivos. Este parate nos viene muy bien para cargar las pilas, se viene un mes de enero muy duro con muchos juegos. Vamos a trabajar para conseguir buenos resultados y aprovechar para ajustar detalles a partir del lunes 3 de enero”.

Por otra parte, a pocas horas de un nuevo año, el presidente de Independiente BBC, Carlos Basualdo, realizó un balance luego de un 2021 difícil. “No fue el final que nos hubiera gustado pero seguimos confiando en nuestro cuerpo técnico y jugadores. Esperamos motivados el 2022 con el objetivo de seguir creciendo como institución", expresó.

En cuanto al desarrollo integral de todas las categorías, Basualdo señaló: “El balance es positivo en un año de pandemia, en lo deportivo se logró jugar un Pre federal donde los chicos llegaron a la instancia decisivas del torneo, en U13 y U19 salimos campeones y en U15 llegamos a la Copa de Oro y todavía con chances en U17 donde se están jugando las instancias finales, con muchas posibilidades de llegar a la final”.

Extranjero en Pergamino

Tras la última victoria ante Racing de Chivilcoy, y en el receso deportivo por las Fiestas de Navidad y Fin de Año, la dirigencia de Pergamino Básquet anunció el fichaje de Soren De Luque, un ala pivote de 1.96 metros y 23 años

En cuanto a las características y trayectoria del jugador, el parte de prensa de la institución describe: "Soren se destaca por su potencia y fortaleza en defensa, con buen promedio de rebotes. Participó en las siguientes selecciones de su país: U15, 17, 19 y Mayor. Jugó en Titanes de Barranquilla y Motilones del Norte, de la Liga de Baloncesto Profesional de Colombia".

Cabe recordar que la dirigencia había desafectado al norteamericano Deante Barnes, y hace pocos días, lo mismo ocurrió con el base Damián Palacios.

De Luque llegará en breve a la Argentina para sumarse al equipo de Julián Pagura para afrontar esta Fase Regular de la Liga Argentina.

Próxima fecha

Viernes 7

20.30 Bahía Basket vs Quilmes

21 Jachal vs Central (Ceres)

21 Deportivo Viedma vs Zárate

21.30 Villa San Martín vs San Isidro

22 Independiente (Sde) vs Ameghino

Sábado 8

21 Estudiantes (T) vs Ameghino

21 Pergamino vs Lanús

21.30 Rivadavia (Mza) vs Central (Ceres)

Domingo 9

20 Colón (Sf) vs Deportivo Norte

20.30 Villa Mitre vs Quilmes

20.30 Bahía Basket vs Gimnasia (La Plata)

21 Estudiantes (C) vs Estudiantes (Ola)

21 Jachal vs Independiente (O)

21 Ciclista vs Racing (Ch)

21 Del Progreso vs Zárate

Ciclista en enero

9/1 Ciclista vs Racing Chivilcoy

16/1 Zárate Basket vs Ciclista

21/1 Ciclista vs Rocamora

23/1 Ciclista vs Del Progreso

30/1 Ciclista vs Bahia Basket

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista