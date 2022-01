22 puntos en una noche brillante de Campazzo y triunfo para Nuggets

El cordobés Facundo Campazzo vivió su noche más destacada desde su llegada a la NBA. Los Denver Nuggets vencieron como visitante a Houston Rockets por 124 a 111, lo que le permitió al equipo llegar a la victoria número 18 en la temporada regular de la Liga de básquetbol más importante del mundo.

El base, de 30 años, guió a su equipo con 22 puntos en los 34 minutos que estuvo en cancha en el Toyota Center, además de aportar 12 asistencias, cinco recuperaciones, cuatro rebotes y dos tapones.

De los 22 tantos, su máximo aporte desde que desembarcó en Denver procedente del Real Madrid de España, tuvo 4-6 en dobles, 3-5 en triples y 5-5 en tiros libres para sacarle una sonrisa al entrenador Michael Malone.

Este registro de puntos fue lo mejor de un argentino desde los 26 que Emanuel Ginóbili consiguió con los San Antonio Spurs frente a Portland en 2018. Sin embargo, Campazzo eligió quedarse con sus 12 asistencias: "Lo disfruto mucho más. Soy base. Trato de hacer felices a todos".

An all-around game for @facucampazzo as the @nuggets win on the road.



22 points (career high)

12 assists

5 steals

2 blocks pic.twitter.com/fPjZAmNIkD