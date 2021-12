Ya entrena Kieston Stanfield en Ciclista

Kieston Stanfield entrenó ayer en Ciclista Juninense. Ya jugó en el club en 2019, estando Fabricio Salas como entrenador. Debutó el 1-12-2019 de local ante GELP (perdió Ciclista 80-67, e hizo 18 goles). En total jugó seis partidos con 103 goles. La máxima anotación fue de 24, de local ante Petrolero el 15-12-2019 (Ciclista 107 vs Petrolero 82). No volvió después del receso de las Fiestas y se fue a Chile porque obtuvo una mejor oferta económica. Llega en lugar de Torin Washington.

Balance: buenos playoff y armado del equipo

Por la pandemia, el 14 de febrero de este año, Ciclista comenzó la Liga Argentina bajo el mando por primera vez de Daniel Jaule. El equipo salió séptimo y tuvo varios cambios en el plantel. Tuvo unos muy buenos playoff ante Villa Mitre, en el que perdió 2-1 en Viedma y terminó quedando afuera. Los bahienses terminarían siendo los ganadores de la conferencia Sur. Para el segundo torneo que comenzó en octubre, Had mantuvo a Daniel Jaule en la dirección técnica y le renovó al emblema Maxi Tamburini, el rendidor Crhistian Boudet y logró la vuelta de Manuel Lambrisca. Aún no dieron en la tecla con el extranjero. Llegará Stanfield en enero.

Mal comienzo

En este torneo, si bien Ciclista ganó en Mar Del Plata, no logró mantener un buen rendimiento y lo peor del ciclo se vio en la burbuja que se jugó en Junín. Tras el malestar de la gente, se pensó en varios cambios en la estructura. Jaule continuó y se fueron Bualo y Townes, para que lleguen Washington y Sinconi. Si bien este último extranjero tampoco rindió, subió muchísimo el nivel de los nacionales.

Gran cierre de año

El sprint final de Ciclista fue de novela: de los últimos seis partidos, el Verdirrojo se quedó con cinco, haciéndose ahora sí muy fuerte en el Coliseo y ganando en la ruta con autoridad (grandes victorias en La Plata y Pergamino). El último encuentro fue ante Lanús y los de Jaule demostraron una solidez y una actitud avasallante, que le permitió el triunfo.

El 2022

En lo inmediato, Ciclista tendrá un enero plagado de juegos de local. Inicia el domingo 9 ante Racing de Chivilcoy, el equipazo que comanda Diego Dambrosio. Será clave para el Verdirrojo mantener una fuerte localía.

Ciclista en enero

9/1 Ciclista vs Racing Chivilcoy

16/1 Zárate Basket vs Ciclista

21/1 Ciclista vs Rocamora

23/1 Ciclista vs Del Progreso

30/1 Ciclista vs Bahía Basket

Ciclista en febrero

2/2 Estudiantes Ol. vs Ciclista

6/2 Ciclista vs Gimnasia LP

9/2 Dep. Viedma vs Ciclista

11/2 Del Progreso vs Ciclista

14/2 Ciclista vs Parque Sur

17/2 Rocamora vs Ciclista

19/2 Parque Sur vs Ciclista

22/2 Ciclista vs Estudiantes Ol.

28/2 Ciclista vs Villa Mitre

Ciclista en Marzo

3/3 Estudiantes Ccdia. vs Ciclista

10/3 Ciclista vs Estudiantes Ccdia.

16/3 Racing CH vs. Ciclista

19/3 Ciclista vs Zárate Básquet

22/3 Bahía Basket vs Ciclista

24/3 Villa Mitre vs Ciclista

29/3 Ciclista vs Dep. Viedma

Ciclista en abril

3/4 Ciclista vs Quilmes MdP

8/4 Quilmes MdP vs Ciclista.

