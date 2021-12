Daniel Jaule: “El equipo tiene mucho volumen de trabajo”

Es difícil hacer un balance a esta altura del campeonato. Más bien digo que estamos en la construcción del equipo. Un plantel nuevo que al principio nos costó mucho lograr equilibrar.

El equipo jugaba grandes partidos y a las 24 horas hacía juegos malos. Nos ha pasado ganar por 20 y perder por 20 dos días después. Bastante extraño.

Yo digo siempre que en mi sistema y en la Liga Argentina, un extranjero es clave en la organización. No lo pudimos encontrar. Creo que hay una causa, lógicamente. Cuando hay poco dinero para gastar van a venir extranjeros de un nivel menor para abajo. Salvo que se tenga mucha suerte y sea uno bueno. Ha pasado, pero son excepciones a la regla.

Esto nos perjudicó un poco en el armado. De tener un extranjero titular, tuve que reemplazar con nacionales que vendrían a hacer recambio.

Tampoco hicimos una mala segunda parte. Arrastramos un buen colchón de puntos y me parece que el equipo a partir que gano en La Plata, que es un estadio muy difícil porque es un rival que nos ganó la zona y salió primero, el equipo hizo un clic.

De los seis últimos partidos ganamos cinco, de los cuales dos fueron en calidad de visitante. Eso es muy importante para lo que viene.

Se ganó de visitante porque el equipo entendió las reglas defensivas. Veníamos jugando de una manera y esto lo quería hacer un poco más adelante. Pero al tener más talla el equipo, cambié algunas reglas defensivas, de jugar situaciones de step en los pickandroll a jugar cambios.

Esto le asentó bien al equipo y construimos de atrás para adelante los partidos. Nos han metido 60 puntos o un poquito mas en algunos juegos, Pergamino Basket 52 en su cancha y después le metió 107 puntos a Racing de Chivilcoy.

A partir de ahí el equipo se empezó a soltar en la ofensiva. Me parece que le hizo muy bien ese clic defensivo.

Además el equipo tiene mucho volumen de laburo. Se puede jugar mal o bien, pero trabaja en el día a día y eso a la larga da los frutos que uno espera.

El equipo ahora está licenciado. El 26 nos llega el extranjero (Kienston Stanfield) y estábamos en la duda si volvíamos el 27, pero los jugadores nos pidieron volver el 2 de enero. Y la verdad que se lo merecen, hicieron un gran esfuerzo, se llevaron un trabajo tanto físico como desde la parte deportiva que lo tienen que cumplir en sus ciudades. Yo creo que es un grupo muy responsable y en eso no vamos a tener problemas.

Lo que sí vamos a trabajar desde el día 27 es con el grupo de juveniles que está anexado al plantel profesional más el americano. Ahí le vamos a explicar los sistemas y ese tipo de cosas. Entonces cuando el 2 de enero retome el equipo con las prácticas, el extranjero va a saber cómo nos manejamos en la cancha y no tenemos que empezar de cero. Va a ser uno más para el partido del 9.

Este americano ya estuvo en el club por espacio de seis partidos. En ese momento vino por poca plata y recibió una oferta ostentosa de Chile y se fue. Es lo que a veces pasa. Conoce la Liga, sabe de que se trata y tiene mucho gol en la mano. Puede jugar de tres o de cuatro. Mide 2.01 metros y con esa estatura en La Liga Argentina va a sacar ventaja siendo 3 o siendo 4 porque es muy versátil. Y en nuestro juego también va a ser importante. Creemos que va a ser el americano que tendremos hasta el final.

La expectativa que yo tengo es buena. Promedió 20 puntos en los seis partidos que estuvo en Ciclista Juninense y nos va a facilitar las cosas en el juego ofensivo porque le va a sacar presión al resto. Es más, para mi va a subir a los nacionales más de lo que están porque uno puede descansar en un jugador así cuando la cosa se complica. Tiene gol y facilita las cosas. Ya le pasamos el playbook. Yo estoy en contacto permanente con él a través del teléfono, hablamos periódicamente. Le mandamos por un PDF todo lo que el equipo está haciendo. O sea que ya conoce cómo se desenvuelve el equipo.

Estamos segundos porque las cosas se están haciendo bien. La amplitud de los resultados iniciales fue marcando cómo nos debíamos acomodar. Viéndolo desde afuera por ahí no se entendía ganar por 20 y al otro dia perder por 20. Yo soy muy autocrítico y si jugamos mal lo digo, al igual que cuando jugamos bien. Y hay mucha autocrítica hacia adentro.

A mi no me gustan los equipos que explotan rápidamente, porque eso es relativo. Hace cuatro o cinco temporadas que el número 1 de La Liga Argentina no es el campeón ni el que asciende. Entonces explotar rápido no me gusta tanto. Sí que el equipo progrese de menor a mayor. No se por qué, tal vez será tarea de investigación. Pero mis equipos siempre son así.

Quizá la suma de trabajo nos vaya aportando cosas. Lo que pasa es que cuando la situación va mal y se pierde por 20, tampoco es para hacer una locura porque es primera fase. En una Liga que tiene 42 partidos los primeros 14 tienen que ser para el crecimiento como equipo. Que lo malo no sea tan malo y lo bueno tampoco tan bueno. Hay que lograr un equilibro de las dos cosas.

Yo siempre juego para estar arriba. El que diga lo contrario miente. Trabajo todos los días para eso. Mentalizo al cuerpo técnico y a los jugadores.

Las Ligas de Ascenso son raras en todo el mundo. Muy pocas veces el que uno apunta para llegar, no asciende.

Lo primero que quiero es repetir el play off. Ahí no es lo que dice la gente, pero es real. No es para cualquiera. Si uno entra bien al play off puede pasar cualquier cosa. Entonces como objetivo mínimo tenemos que entrar a jugar play off. Ahí están los mejores.