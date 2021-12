Cristian Amicucci se desvinculó de Instituto

Primera baja de Instituto pensando en el 2022. Se trata del interno juninense Cristian Amicucci, quien de común acuerdo con la Comisión Directiva, llegaron a un entendimiento para su desvinculación.

El jugador fue parte del trágico suceso vivido en Córdoba la semana pasada cuando una chica perdió su pierna en un accidente.

Amicucci, junto a Pedano y Federico Elías, quien manejaba, hicieron una maniobra con su camioneta Amarok que obligó a que otro auto lo tenga que esquivar y dé directamente con la humanidad de la joven de 17 años quien perdió su pierna horas después. Dicha situación derivó en la separación de los jugadores del primer equipo (Pedano estaba a préstamo en Barrio Parque y la determinación fue similar).

Finalmente, el club tomó la medida de la desvinculación del jugador, quien promedió 6.6 ppp, 3.8 rpp en los 12 encuentros disputados en la Liga para Instituto.

Ahora, el equipo de Lucas Victoriano espera ansioso por la llegada de Mariano Fierro, recientemente eliminado con Caribbean Storm en la Liga Colombiana. Además de los regresos de Mateo Chiarini y Tayavek Gallizzi, ambos lesionados.

Comunicado de la CABB

Como parte de la respuesta del Comité de Crisis CAB-ADC a la pandemia de Covid-19, a las cambiantes situaciones epidemiológicas, a la aparición de nuevas variantes Covid, se presentan las siguientes medidas preventivas para el inicio de la segunda parte de La Liga, La Liga Argentina y para todas las competencias ADC-CAB en general.

Es importante que los clubes, federaciones provinciales, asociaciones de básquetbol y demás socios estratégicos del básquet continúen con el compromiso, participación y contribución en el exitoso desarrollo de las competencias.

En tal sentido, desde el inicio de la pandemia el comité de crisis CAB-ADC no solo ha adoptado las diferentes medidas tomadas desde los gobiernos, confeccionado protocolos y tomado medidas propias para llevar adelante con éxito las distintas competencias, sino que continúa monitoreando la situación de pandemia que puede tener impacto en sus actividades.

Con la última información de la evolución de la pandemia, datos epidemiológicos globales y nacionales, los últimos conocimientos científicos en torno al Covid-19, la última versión del protocolo de la FIBA, se van actualizando y adaptando medidas con el fin de prevenir y cuidar la salud de la comunidad del básquet en su conjunto.

En tal sentido el comité de crisis CAB-ADC dispone de las siguientes:

Comentario: las medidas aquí presentes están sujetas a cambios permanentemente dado el carácter cambiante de la pandemia en relación a las estaciones y el tipo de cepa Covid-19

• La CAB-ADC recomienda enfáticamente la vacunación como la mejor manera de proteger a todos los participantes en eventos de baloncesto y a la comunidad en general.

• Es muy importante que los clubes tomen medidas preventivas con sus jugadores y personal de apoyo durante el periodo de fiestas y que realicen testeos adicionales a los exigidos obligatoriamente por la CAB-ADC para el reinicio de los entrenamientos y partidos.

• Para el inicio de la segunda etapa, los clubes deberán presentar un test de PCR negativo realizado 48 horas antes del inicio de la competencia para los equipos que juegan de local y 72 horas antes para los que juegan de visitante.

• Las personas con ciclo de vacunación completo no deberán realizar testeos adicionales durante el desarrollo del torneo salvo que haya presencia de síntomas compatibles con Covid-19, lo exija la autoridad local, por recomendación de su médico, por solicitud del Comité de Crisis o por ser persona de riesgo.

• Todas aquellas personas NO vacunadas deberán realizar un test de antígenos de marca reconocida y confiable cada 48 horas y presentar un PCR negativo dentro de las 48 previas al inicio del partido. Los gastos de dichos testeos corren por cuenta del club o de la persona en cuestión.

• La CAB-ADC adopta el aforo y el pase sanitario de acuerdo a lo que dispongan las autoridades locales.

• Para los equipos que participarán en futuros torneos o competencias es importante que lleguen con la vacunación completa en sus plantillas (Torneo Federal, Liga Femenina, seleccionados argentinos).

• Los clubes y las federaciones provinciales serán responsables del cumplimiento de las medidas de seguridad antes y durante las competiciones.

• IMPORTANTE: si bien los protocolos y las medidas preventivas se han simplificado, el uso correcto de barbijo sobre todo en espacios cerrados (ejemplo: no se recomienda el uso de vestuarios), la distancia social, las medidas de higiene conocidas, los espacios bien ventilados, evitar las aglomeraciones, etc. siguen siendo fundamentales para el control de contagios y desarrollo seguro de la actividad.

• A partir del 1° de enero estarán a disposición la Dra. Bonomo, Mariel y el Lic. Benfatto, Sebastián para consultas relacionadas con Covid-19 (consultorasaludadc@gmail.com).