Batacazo de Rivadavia de Junín en Chivilcoy para pasar a semifinales

Anoche Argentino y Rivadavia de Junín se clasificaron semifinalistas del básquetbol local. Los Turcos se impusieron sobre Cavul por 92-83, al tiempo que Rivadavia de Junín eliminó a Colón en Chivilcoy por 68-60.

Los cruces

Los Indios enfrentará a 9 de Julio y Rivadavia de Junín a Argentino en el cruce de semifinales del campeonato Clausura “Cristian Márquez” de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Anoche

U17 - Cavul 79 - San Martín 69

Mayores - Cavul 83 – Argentino 92

Mayores – Colón 60 – Rivadavia 66

U17 - 9 de Julio 105 – Ciclista 61

Domingo 26

Club Cavul

20 U15 - Cavul - Porteño

Club Argentino

19 U15 - Argentino - El Linqueño

21 U17 - Argentino - El Linqueño

Club Los Indios

20 U15 - Los Indios "A" - San Martín

Lunes 27

Club Argentino

20 U19 - Argentino – Junín

Final Four - Categoría Mayores

Domingo 26

Cancha a designar

Partido N° 1

Rivadavia Vs Argentino

Partido N° 2

Los Indios Vs 9 de Julio

Lunes 27

Cancha a designar

G. Partido N° 1 Vs P. Partido N° 2

G. Partido N° 2 Vs P. Partido N° 1

Martes 28

Cancha a designar

Los dos perdedores del día domingo.

Los dos ganadores del día domingo.

____________________________________

Seguinos en Twitter